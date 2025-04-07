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التوجيهي.. بدء الامتحانات بـ19 حزيران وتوزيع متوازن بين المباحث

التوجيهي.. بدء الامتحانات بـ19 حزيران وتوزيع متوازن بين المباحث

2025-04-07 11:17:53
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر


عمان - أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" 2025 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 19 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، وتخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث ومراجعتها جيدا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة في الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الإسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يوما، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 22 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الأساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الإنجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الأولى للرياضيات، يومان عطلة وهما الثلاثاء والأربعاء، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات التي تصادف يوم الأحد 29 حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف ترتيب المباحث في الجدول عن وجود يوم قبل تأدية امتحان اللغة الانجليزية والعربي التخصص والكيمياء، والعلوم الحياتية.
برنامج الامتحان مريح
ومناسب للمشتركين
من جهته قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن برنامج الامتحان العام مريح ومناسب للمشتركين.
وفيما يتعلق بوجود يوم واحد كفاصل زمني قبل امتحان الكيمياء للفرع العلمي كما هو معلن بالجدول، أوضح شحادة في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن امتحان الكيمياء سيكون يوم الأحد ويسبقة امتحان علوم الحاسوب الذي سيتقدم إليه طلبة الخطط القديمة وليس النظاميين ممن هم الآن على مقاعد الدراسة، في الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبهذا الأمر سيكون لدى الطلبة يومان ونصف قبل تأدية امتحان الكيمياء (الفرع العلمي)،لافتا إلى وجود يوم ونصف قبل تأدية امتحان الفيزياء 8 تموز (يوليو) المقبل
وأشار إلى أن جدول الامتحان راعى في تصميمه ترتيب المباحث، بحيث تبدأ بالمباحث التي توصف بالسهلة كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومن ثم يبدأ التدرج ببقية المباحث.
وبين شحادة أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
وأوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيات والملخصات وبخصوص الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد شحادة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي ستعقد قبل بدء عطلة الأضحى مشيرا إلى ان المدارس التي لم تتمكن من استكمال امتحاناتها قبل العطلة ستواصل عقدها فور انتهاء الإجازة حرصا على انتظام العملية التعليمية.
وبين أن غالبية المدارس ستنهي امتحاناتها المدرسية النهائية قبل موعد الامتحانات الثانوية العامة الوزارية.
ويذكر أن الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية لطلبة المرحلة التعليم الأساسي ستبدأ في 1 حزيران "يونيو" وتستمر لغاية 25 من الشهر ذاته، وفق التقويم المدرسي للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024- 2025 المعلن مسبقا، في حين المدارس الخاصة فتبدأ امتحاناتها في الرابع والعشرين من أيار(مايو) المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من حزيران (يونيو) المقبل.

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