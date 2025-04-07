403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
التوجيهي.. بدء الامتحانات بـ19 حزيران وتوزيع متوازن بين المباحث
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان - أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" 2025 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 19 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، وتخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث ومراجعتها جيدا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة في الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الإسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يوما، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 22 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الأساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الإنجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الأولى للرياضيات، يومان عطلة وهما الثلاثاء والأربعاء، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات التي تصادف يوم الأحد 29 حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف ترتيب المباحث في الجدول عن وجود يوم قبل تأدية امتحان اللغة الانجليزية والعربي التخصص والكيمياء، والعلوم الحياتية.
برنامج الامتحان مريح
ومناسب للمشتركين
من جهته قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن برنامج الامتحان العام مريح ومناسب للمشتركين.
وفيما يتعلق بوجود يوم واحد كفاصل زمني قبل امتحان الكيمياء للفرع العلمي كما هو معلن بالجدول، أوضح شحادة في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن امتحان الكيمياء سيكون يوم الأحد ويسبقة امتحان علوم الحاسوب الذي سيتقدم إليه طلبة الخطط القديمة وليس النظاميين ممن هم الآن على مقاعد الدراسة، في الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبهذا الأمر سيكون لدى الطلبة يومان ونصف قبل تأدية امتحان الكيمياء (الفرع العلمي)،لافتا إلى وجود يوم ونصف قبل تأدية امتحان الفيزياء 8 تموز (يوليو) المقبل
وأشار إلى أن جدول الامتحان راعى في تصميمه ترتيب المباحث، بحيث تبدأ بالمباحث التي توصف بالسهلة كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومن ثم يبدأ التدرج ببقية المباحث.
وبين شحادة أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
وأوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيات والملخصات وبخصوص الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد شحادة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي ستعقد قبل بدء عطلة الأضحى مشيرا إلى ان المدارس التي لم تتمكن من استكمال امتحاناتها قبل العطلة ستواصل عقدها فور انتهاء الإجازة حرصا على انتظام العملية التعليمية.
وبين أن غالبية المدارس ستنهي امتحاناتها المدرسية النهائية قبل موعد الامتحانات الثانوية العامة الوزارية.
ويذكر أن الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية لطلبة المرحلة التعليم الأساسي ستبدأ في 1 حزيران "يونيو" وتستمر لغاية 25 من الشهر ذاته، وفق التقويم المدرسي للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024- 2025 المعلن مسبقا، في حين المدارس الخاصة فتبدأ امتحاناتها في الرابع والعشرين من أيار(مايو) المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من حزيران (يونيو) المقبل.
آلاء مظهر
عمان - أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" 2025 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 19 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، وتخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث ومراجعتها جيدا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة في الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الإسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يوما، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 22 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الأساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الإنجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الأولى للرياضيات، يومان عطلة وهما الثلاثاء والأربعاء، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات التي تصادف يوم الأحد 29 حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف ترتيب المباحث في الجدول عن وجود يوم قبل تأدية امتحان اللغة الانجليزية والعربي التخصص والكيمياء، والعلوم الحياتية.
برنامج الامتحان مريح
ومناسب للمشتركين
من جهته قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن برنامج الامتحان العام مريح ومناسب للمشتركين.
وفيما يتعلق بوجود يوم واحد كفاصل زمني قبل امتحان الكيمياء للفرع العلمي كما هو معلن بالجدول، أوضح شحادة في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن امتحان الكيمياء سيكون يوم الأحد ويسبقة امتحان علوم الحاسوب الذي سيتقدم إليه طلبة الخطط القديمة وليس النظاميين ممن هم الآن على مقاعد الدراسة، في الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبهذا الأمر سيكون لدى الطلبة يومان ونصف قبل تأدية امتحان الكيمياء (الفرع العلمي)،لافتا إلى وجود يوم ونصف قبل تأدية امتحان الفيزياء 8 تموز (يوليو) المقبل
وأشار إلى أن جدول الامتحان راعى في تصميمه ترتيب المباحث، بحيث تبدأ بالمباحث التي توصف بالسهلة كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومن ثم يبدأ التدرج ببقية المباحث.
وبين شحادة أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
وأوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيات والملخصات وبخصوص الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد شحادة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي ستعقد قبل بدء عطلة الأضحى مشيرا إلى ان المدارس التي لم تتمكن من استكمال امتحاناتها قبل العطلة ستواصل عقدها فور انتهاء الإجازة حرصا على انتظام العملية التعليمية.
وبين أن غالبية المدارس ستنهي امتحاناتها المدرسية النهائية قبل موعد الامتحانات الثانوية العامة الوزارية.
ويذكر أن الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية لطلبة المرحلة التعليم الأساسي ستبدأ في 1 حزيران "يونيو" وتستمر لغاية 25 من الشهر ذاته، وفق التقويم المدرسي للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024- 2025 المعلن مسبقا، في حين المدارس الخاصة فتبدأ امتحاناتها في الرابع والعشرين من أيار(مايو) المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من حزيران (يونيو) المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين