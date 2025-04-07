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فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

2025-04-07 11:17:44
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


تفتح نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات النقابة المزمع إجراؤها الجمعة الموافق 18 نيسان/ أبريل الحالي.
وقالت النقابة في بيان لها السبت، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني من الزملاء المسددين، سيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة التالية، والتي توافق 25 نيسان/ أبريل الحالي، وذلك بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، في الساعة العاشرة صباحا في قاعة عمّان الكبرى/ مدينة الحسين للشباب.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الساعة الثامنة والنصف صباحا الثلاثاء 8 نيسان، ويغلق باب الترشح الساعة الرابعة عصرا الاثنين 14 من الشهر ذاته.

وبينت النقابة أنها ستنشر أسماء الزملاء الراغبين بالترشح الثلاثاء 15 نيسان على لوحة الإعلانات في النقابة والموقع الإلكتروني الخاص بها. (المملكة)

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