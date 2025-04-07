ترامب يطرح نفسه وسيطا لـحل التوترات بين إسرائيل وتركيا بشأن سوريا

MENAFN - Al-Bayan) طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه كوسيط بين إسرائيل وتركيا ل"إيجاد حل" للتوترات بينهما بشأن سوريا، حيث تتنازع الدولتان بسط نفوذهما.

وأشاد ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الابيض وإلى جانب حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ب"علاقاته الممتازة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن ذلك يمهد الطريق أمامه لإجراء مفاوضات.

وقال ترامب للصحافيين، "قلت لرئيس الوزراء، قلت، إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، أعتقد جازما أنني سأكون قادرا على حلها"، متوجها إلى نتانياهو بلقبه.

أضاف "أنت تعلم، لديّ علاقة جيدة جدا مع تركيا ومع زعيمها، وأعتقد أننا سنكون قادرين على حلها".

وتُعد تركيا داعما رئيسيا لتحالف فصائل بقيادة إسلامية أطاح ببشار الأسد في سوريا في ديسمبر، بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

وأثار النفوذ التركي على السلطات السورية الجديدة قلق إسرائيل التي قامت بشن غارات جوية وتوغلات برية في جنوب سوريا لإبعاد القوات الحكومية عن حدودها.

وبدا ترامب وكأنه يسلّم بهيمنة تركيا في سوريا، كاشفا قوله لاردوغان إنه "سيطر عليها من خلال وكلاء".

أضاف ترامب "قلت، تهانيّ، فعلت ما لم يستطع أحد فعله خلال ألفي عام. لقد سيطرت على سوريا بأسماء مختلفة، لكن الأمر سيان".

وفي الاثناء، أعرب نتانياهو الذي يزور واشنطن، عن مخاوف إسرائيل بشأن النفوذ التركي في سوريا، مثنيا على الرئيس الأمريكي كوسيط.

وقال "لدينا علاقات ودية مع تركيا تدهورت، ولا نريد أن نرى سوريا تُستخدم من قبل أي جهة، بما في ذلك تركيا، كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل".