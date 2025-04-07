الصين تتعهد محاربة الرسوم الجمركية الأمريكية حتى النهاية

MENAFN - Al-Bayan) تعهدت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء بمحاربة الرسوم الجمركية الأمريكية "حتى النهاية"، في رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجدداً عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة".

وأكد "لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية".

أضاف "إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها".

وأدت قرارت ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.

وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأمريكية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.

لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في "حوار متكافىء" لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه "لا يوجد رابحون في حرب تجارية".