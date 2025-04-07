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الذهب يتعافى مع زيادة الإقبال عليه وسط توترات الحرب التجارية

الذهب يتعافى مع زيادة الإقبال عليه وسط توترات الحرب التجارية

2025-04-07 10:46:33
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس آذار أمس الاثنين. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار.

وأمس الاثنين، تصاعدت الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تهديده بزيادة الرسوم على الصين واقتراح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة.

وقال ترامب إنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية في سبيل تسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين، لكنه ذكر أنه سيجري مناقشات مع الصين واليابان ودول أخرى بشأن الرسوم الجمركية.

ارتفع الذهب، الذي يعد استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار في الثالث من أبريل نيسان.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويصدر غدا الأربعاء.

وينتظر المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتصدر يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار.

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