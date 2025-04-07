العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 1.1% بعد موجة بيع حادة

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العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 1.1% بعد موجة بيع حادة
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.1 بالمئة أو 68 سنتا، لتصل إلى 61.38 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة مدفوعة بالرسوم الجمركية الأمريكية في الجلسات السابقة.
وفي الجلسة الماضية، انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع اقتصادات العالم إلى الركود وتقلل الطلب العالمي على الطاقة.
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