العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 1.1% بعد موجة بيع حادة

وفي الجلسة الماضية، انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع اقتصادات العالم إلى الركود وتقلل الطلب العالمي على الطاقة.

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