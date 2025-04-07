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العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 1.1% بعد موجة بيع حادة

العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 1.1% بعد موجة بيع حادة

2025-04-07 10:46:32
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.1 بالمئة أو 68 سنتا، لتصل إلى 61.38 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة مدفوعة بالرسوم الجمركية الأمريكية في الجلسات السابقة.

وفي الجلسة الماضية، انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع اقتصادات العالم إلى الركود وتقلل الطلب العالمي على الطاقة.

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