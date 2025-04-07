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عراقجي: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان السبت لعقد محادثات غير مباشرة

عراقجي: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان السبت لعقد محادثات غير مباشرة

2025-04-07 10:46:16
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان في 12 مارس لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب الولايات المتحدة".

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