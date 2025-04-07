عراقجي: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان السبت لعقد محادثات غير مباشرة

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عراقجي: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان السبت لعقد محادثات غير مباشرة
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان في 12 مارس لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب الولايات المتحدة".
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