رئيس الحكومة الليبية يشدد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات

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رئيس الحكومة الليبية يشدد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 4 (كونا) -- شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الاثنين على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات وتذليل العقبات التي تعترض مصالح البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة بوزير التكوين والتشغيل المهني التونسي رياض شود الذي يزور ليبيا لترؤس وفد بلاده في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الليبية - التونسية.
وأضافت أن الوزير التونسي نقل لرئيس الحكومة الليبية رسالة من الرئيس قيس سعيد أعرب فيها عن حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على متانتها.
وأكد الوزير شود استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات لاسيما في مجالي العمل والتشغيل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه شدد الدبيبة على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وتقدمها مجددا تأكيده على دعم الشعب الليبي لأشقائه في تونس.
ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض المصالح المشتركة خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يعكس الإرادة السياسية في كلا البلدين.
واتفقت ليبيا وتونس في وقت سابق من اليوم الاثنين على تطوير التعاون الثنائي في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال نقل الخبرات التونسية إلى ليبيا في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الليبي. (النهاية)
ش ب م / م م ج
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة بوزير التكوين والتشغيل المهني التونسي رياض شود الذي يزور ليبيا لترؤس وفد بلاده في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الليبية - التونسية.
وأضافت أن الوزير التونسي نقل لرئيس الحكومة الليبية رسالة من الرئيس قيس سعيد أعرب فيها عن حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على متانتها.
وأكد الوزير شود استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات لاسيما في مجالي العمل والتشغيل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه شدد الدبيبة على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وتقدمها مجددا تأكيده على دعم الشعب الليبي لأشقائه في تونس.
ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض المصالح المشتركة خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يعكس الإرادة السياسية في كلا البلدين.
واتفقت ليبيا وتونس في وقت سابق من اليوم الاثنين على تطوير التعاون الثنائي في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال نقل الخبرات التونسية إلى ليبيا في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الليبي. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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