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رئيس الحكومة الليبية يشدد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات

رئيس الحكومة الليبية يشدد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات

2025-04-07 10:40:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 4 (كونا) -- شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الاثنين على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات وتذليل العقبات التي تعترض مصالح البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة بوزير التكوين والتشغيل المهني التونسي رياض شود الذي يزور ليبيا لترؤس وفد بلاده في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الليبية - التونسية.
وأضافت أن الوزير التونسي نقل لرئيس الحكومة الليبية رسالة من الرئيس قيس سعيد أعرب فيها عن حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على متانتها.
وأكد الوزير شود استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات لاسيما في مجالي العمل والتشغيل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه شدد الدبيبة على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وتقدمها مجددا تأكيده على دعم الشعب الليبي لأشقائه في تونس.
ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض المصالح المشتركة خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يعكس الإرادة السياسية في كلا البلدين.
واتفقت ليبيا وتونس في وقت سابق من اليوم الاثنين على تطوير التعاون الثنائي في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال نقل الخبرات التونسية إلى ليبيا في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الليبي. (النهاية)

ش ب م / م م ج


MENAFN07042025000071011013ID1109401264

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