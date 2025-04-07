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وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان آفاق التعاون في المجال الدفاعي

وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان آفاق التعاون في المجال الدفاعي

2025-04-07 10:40:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 4 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأثنين آفاق التعاون في المجال الدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك. (النهاية)

ع ش / م م ج


MENAFN07042025000071011013ID1109401263

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