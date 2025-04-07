وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان آفاق التعاون في المجال الدفاعي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان آفاق التعاون في المجال الدفاعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 4 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأثنين آفاق التعاون في المجال الدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك. (النهاية)
ع ش / م م ج
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك. (النهاية)
ع ش / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين