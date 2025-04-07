  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية التركي يؤكد عمق وأهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق

وزير الخارجية التركي يؤكد عمق وأهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق

2025-04-07 10:40:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عمق وأهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق.
وقال الوزير فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة (يو تي في) العراقية إن العلاقات التركية العراقية لها أهمية وأبعادا لا غنى عنها بالنسبة لأنقرة "حيث للبلدين تاريخ وجغرافيا وثقافة وعقيدة متداخلة ومترابطة وأن علاقات تركيا مع جيرانها سوريا والعراق وإيران هي علاقات أساسية".
وأضاف أن هذه العلاقات لاسيما من المنظور الذي طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ال20 سنة الماضية تهدف إلى الوقوف إلى جانب العراق قدر الإمكان في الأوقات الصعبة.
وأوضح أن "أي شيء يحدث هناك يؤثر علينا وأي شيء يحدث لدينا يؤثر عليهم أيضا لذلك نتمنى دائما أن يكون وضع العراق جيدا للغاية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وأن يتمكن من حل جميع مشاكله".
وتابع قائلا "وبالتالي نحن في تركيا نسأل أنفسنا.. ماذا يمكننا أن نفعل لنكون أكثر فاعلية في مساعدة العراق على حل مشكلاته كيف يمكننا أن نساعد وكيف يمكن الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلمه الداخلي وتنميته ولدينا سياسات تهدف إلى ذلك".
وشدد على أن تركيا "ترغب في رؤية عراق حقق السلام الداخلي وتحرر من المشاكل الإقليمية والدولية ويستخدم موارد الطاقة بإرادة مستقلة لأن العراق بلد غني جدا بالموارد ويمكنه أن يساهم كثيرا في خدمة نفسه والمنطقة". (النهاية)

ا ع س / س ع م


MENAFN07042025000071011013ID1109401262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث