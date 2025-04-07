  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران ويكشف عن اجتماع مرتقب السبت المقبل

ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران ويكشف عن اجتماع مرتقب السبت المقبل

2025-04-07 10:40:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 4 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مشيرا إلى عقد اجتماع كبير مع الجانب الإيراني يوم السبت المقبل.
وقال الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات" مؤكدا رغبة واشنطن في إشراك الاحتلال الإسرائيلي في أي اتفاق محتمل مع طهران "من أجل تجاوز الحرب والتوصل إلى اتفاق" ينهي التوتر في المنطقة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "سيكون أمرا رائعا" في إشارة إلى انفتاح إدارته على حل دبلوماسي للأزمة.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي كرر ترامب دعوته لإيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن ملفها النووي محذرا في الوقت ذاته من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال رفضت طهران الانخراط في الحوار. (النهاية)

ع س ج / ح م ف


MENAFN07042025000071011013ID1109401261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث