ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران ويكشف عن اجتماع مرتقب السبت المقبل

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ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران ويكشف عن اجتماع مرتقب السبت المقبل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 4 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مشيرا إلى عقد اجتماع كبير مع الجانب الإيراني يوم السبت المقبل.
وقال الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات" مؤكدا رغبة واشنطن في إشراك الاحتلال الإسرائيلي في أي اتفاق محتمل مع طهران "من أجل تجاوز الحرب والتوصل إلى اتفاق" ينهي التوتر في المنطقة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "سيكون أمرا رائعا" في إشارة إلى انفتاح إدارته على حل دبلوماسي للأزمة.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي كرر ترامب دعوته لإيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن ملفها النووي محذرا في الوقت ذاته من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال رفضت طهران الانخراط في الحوار. (النهاية)
ع س ج / ح م ف
وقال الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات" مؤكدا رغبة واشنطن في إشراك الاحتلال الإسرائيلي في أي اتفاق محتمل مع طهران "من أجل تجاوز الحرب والتوصل إلى اتفاق" ينهي التوتر في المنطقة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "سيكون أمرا رائعا" في إشارة إلى انفتاح إدارته على حل دبلوماسي للأزمة.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي كرر ترامب دعوته لإيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن ملفها النووي محذرا في الوقت ذاته من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال رفضت طهران الانخراط في الحوار. (النهاية)
ع س ج / ح م ف
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