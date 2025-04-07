الرئيس الأمريكي: سنبرم صفقات تجارية عادلة وجيدة مع كل الدول

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الرئيس الأمريكي: سنبرم صفقات تجارية عادلة وجيدة مع كل الدول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن بلاده ستعقد صفقات تجارية جدية وعادلة مع كل الدول معتبرا ان الدول التي لا تزال أسواقها مغلقة أمام السلع الامريكية يجب أن تفتحها لاصلاح العجز التجاري معها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء اليابان (شيغيرو إيشيبا) وأجرينا محادثة مثمرة للغاية".
وأضاف "لقد قلت لإيشيبا شيئا واحدا: عليكم فتح بلادكم لأننا لم نبع أي سيارات في اليابان بينما باعوا ملايين السيارات في بلادنا".
وتابع "إنهم لا يأخذون (يشترون) منتجاتنا الزراعية ولو قليلا منها لمجرد إرضائنا بل انهم لا يأخذون ما يفترض أن يأخذوه".
وأكد أن "لدينا علاقة ممتازة مع اليابان سنحافظ عليها على هذا النحو لكنهم سيأتون للقاء ودول أخرى ستأتي".
وفيما يتعلق بالصين أشار الى أنها "فرضت تعريفة جمركية بنسبة 34 بالمئة فوق رسومها السخيفة بالفعل وإذا لم ترفع هذه التعريفة غدا بحلول الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) فسنفرض تعريفة بنسبة 50 بالمئة فوق التعريفات التي فرضناها الأربعاء الماضي".
وشدد على أن الصين "أصبحت دولة غنية بفضل أشخاص في البيت الأبيض سمحوا بحدوث هذا" لافتا الى أن لديه "علاقة رائعة مع الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)" معبرا عن أمله بأن "تبقى كذلك".
وأوضح ترامب أن لديه احترام كبير للصين "ولكنه لشرف لي ان افعل ما فعلته بسبب ما فعلوه بنظامنا وكما تعلمون لدينا 36 تريليون دولار من الديون لسبب وجيه وهو أن الناس (إدارات أمريكية سابقة) سمحوا لها بالوصول إلى هذا الحد".
وأكد "سنتحدث مع الصين والعديد من الدول وأعتقد أنكم تعلمون ذلك".
ولفت إلى أن "الرسوم الجمركية مهمة جدا ولكن هناك الكثير من الأمور مثل فتح الدول التي كانت مغلقة تماما".
ورأى أن "الصين في الأساس دولة مغلقة وما يفعلونه هو فرض رسوم جمركية فإذا بعت سيارات أو أي شيء فلن يشتريها أحد لأن السعر خارج عن السيطرة وهذا ينطبق على العديد من الدول الأخرى أيضا".
وشدد الرئيس الأمريكي على "أننا سنحصل على صفقات عادلة وجيدة مع كل دولة وإن لم نفعل فلن يكون لنا أي علاقة (تجارية) بها ولن يسمح لها بالانخراط (تجاريا) في الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق باجتماعه مع نتنياهو قال ترامب "أعتقد أننا توصلنا إلى حلول واستنتاجات جيدة جدا" منوها بأنهما تحدثا عن قضية إيران "الواضحة" وقضية التجارة "الأقل وضوحا".
وأفاد ترامب بأن واشنطن "تمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذه من أعلى النسب (المساعدات الخارجية) وها هو (نتنياهو) أتى ليناقش مسألة الرسوم الجمركية" علما أن الرئيس الأمريكي فرض الأسبوع الماضي تعريفات على السلع الواردة من الاحتلال بنسبة 17 بالمئة.
من جانبه قال نتنياهو "سنقضي على العجز التجاري مع الولايات المتحدة ونعتزم القيام بذلك بسرعة كبيرة ونعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح وسنزيل أيضا الحواجز التجارية التي وضعت دون داع".
وأضاف "أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للعديد من الدول التي ينبغي أن تحذو حذوها" بالإشارة الى التعامل التجاري مع الولايات المتحدة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء اليابان (شيغيرو إيشيبا) وأجرينا محادثة مثمرة للغاية".
وأضاف "لقد قلت لإيشيبا شيئا واحدا: عليكم فتح بلادكم لأننا لم نبع أي سيارات في اليابان بينما باعوا ملايين السيارات في بلادنا".
وتابع "إنهم لا يأخذون (يشترون) منتجاتنا الزراعية ولو قليلا منها لمجرد إرضائنا بل انهم لا يأخذون ما يفترض أن يأخذوه".
وأكد أن "لدينا علاقة ممتازة مع اليابان سنحافظ عليها على هذا النحو لكنهم سيأتون للقاء ودول أخرى ستأتي".
وفيما يتعلق بالصين أشار الى أنها "فرضت تعريفة جمركية بنسبة 34 بالمئة فوق رسومها السخيفة بالفعل وإذا لم ترفع هذه التعريفة غدا بحلول الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) فسنفرض تعريفة بنسبة 50 بالمئة فوق التعريفات التي فرضناها الأربعاء الماضي".
وشدد على أن الصين "أصبحت دولة غنية بفضل أشخاص في البيت الأبيض سمحوا بحدوث هذا" لافتا الى أن لديه "علاقة رائعة مع الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)" معبرا عن أمله بأن "تبقى كذلك".
وأوضح ترامب أن لديه احترام كبير للصين "ولكنه لشرف لي ان افعل ما فعلته بسبب ما فعلوه بنظامنا وكما تعلمون لدينا 36 تريليون دولار من الديون لسبب وجيه وهو أن الناس (إدارات أمريكية سابقة) سمحوا لها بالوصول إلى هذا الحد".
وأكد "سنتحدث مع الصين والعديد من الدول وأعتقد أنكم تعلمون ذلك".
ولفت إلى أن "الرسوم الجمركية مهمة جدا ولكن هناك الكثير من الأمور مثل فتح الدول التي كانت مغلقة تماما".
ورأى أن "الصين في الأساس دولة مغلقة وما يفعلونه هو فرض رسوم جمركية فإذا بعت سيارات أو أي شيء فلن يشتريها أحد لأن السعر خارج عن السيطرة وهذا ينطبق على العديد من الدول الأخرى أيضا".
وشدد الرئيس الأمريكي على "أننا سنحصل على صفقات عادلة وجيدة مع كل دولة وإن لم نفعل فلن يكون لنا أي علاقة (تجارية) بها ولن يسمح لها بالانخراط (تجاريا) في الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق باجتماعه مع نتنياهو قال ترامب "أعتقد أننا توصلنا إلى حلول واستنتاجات جيدة جدا" منوها بأنهما تحدثا عن قضية إيران "الواضحة" وقضية التجارة "الأقل وضوحا".
وأفاد ترامب بأن واشنطن "تمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذه من أعلى النسب (المساعدات الخارجية) وها هو (نتنياهو) أتى ليناقش مسألة الرسوم الجمركية" علما أن الرئيس الأمريكي فرض الأسبوع الماضي تعريفات على السلع الواردة من الاحتلال بنسبة 17 بالمئة.
من جانبه قال نتنياهو "سنقضي على العجز التجاري مع الولايات المتحدة ونعتزم القيام بذلك بسرعة كبيرة ونعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح وسنزيل أيضا الحواجز التجارية التي وضعت دون داع".
وأضاف "أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للعديد من الدول التي ينبغي أن تحذو حذوها" بالإشارة الى التعامل التجاري مع الولايات المتحدة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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