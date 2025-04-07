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الرئيس الأمريكي: سنبرم صفقات تجارية عادلة وجيدة مع كل الدول

الرئيس الأمريكي: سنبرم صفقات تجارية عادلة وجيدة مع كل الدول

2025-04-07 10:40:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن بلاده ستعقد صفقات تجارية جدية وعادلة مع كل الدول معتبرا ان الدول التي لا تزال أسواقها مغلقة أمام السلع الامريكية يجب أن تفتحها لاصلاح العجز التجاري معها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء اليابان (شيغيرو إيشيبا) وأجرينا محادثة مثمرة للغاية".
وأضاف "لقد قلت لإيشيبا شيئا واحدا: عليكم فتح بلادكم لأننا لم نبع أي سيارات في اليابان بينما باعوا ملايين السيارات في بلادنا".
وتابع "إنهم لا يأخذون (يشترون) منتجاتنا الزراعية ولو قليلا منها لمجرد إرضائنا بل انهم لا يأخذون ما يفترض أن يأخذوه".
وأكد أن "لدينا علاقة ممتازة مع اليابان سنحافظ عليها على هذا النحو لكنهم سيأتون للقاء ودول أخرى ستأتي".
وفيما يتعلق بالصين أشار الى أنها "فرضت تعريفة جمركية بنسبة 34 بالمئة فوق رسومها السخيفة بالفعل وإذا لم ترفع هذه التعريفة غدا بحلول الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) فسنفرض تعريفة بنسبة 50 بالمئة فوق التعريفات التي فرضناها الأربعاء الماضي".
وشدد على أن الصين "أصبحت دولة غنية بفضل أشخاص في البيت الأبيض سمحوا بحدوث هذا" لافتا الى أن لديه "علاقة رائعة مع الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)" معبرا عن أمله بأن "تبقى كذلك".
وأوضح ترامب أن لديه احترام كبير للصين "ولكنه لشرف لي ان افعل ما فعلته بسبب ما فعلوه بنظامنا وكما تعلمون لدينا 36 تريليون دولار من الديون لسبب وجيه وهو أن الناس (إدارات أمريكية سابقة) سمحوا لها بالوصول إلى هذا الحد".
وأكد "سنتحدث مع الصين والعديد من الدول وأعتقد أنكم تعلمون ذلك".
ولفت إلى أن "الرسوم الجمركية مهمة جدا ولكن هناك الكثير من الأمور مثل فتح الدول التي كانت مغلقة تماما".
ورأى أن "الصين في الأساس دولة مغلقة وما يفعلونه هو فرض رسوم جمركية فإذا بعت سيارات أو أي شيء فلن يشتريها أحد لأن السعر خارج عن السيطرة وهذا ينطبق على العديد من الدول الأخرى أيضا".
وشدد الرئيس الأمريكي على "أننا سنحصل على صفقات عادلة وجيدة مع كل دولة وإن لم نفعل فلن يكون لنا أي علاقة (تجارية) بها ولن يسمح لها بالانخراط (تجاريا) في الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق باجتماعه مع نتنياهو قال ترامب "أعتقد أننا توصلنا إلى حلول واستنتاجات جيدة جدا" منوها بأنهما تحدثا عن قضية إيران "الواضحة" وقضية التجارة "الأقل وضوحا".
وأفاد ترامب بأن واشنطن "تمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذه من أعلى النسب (المساعدات الخارجية) وها هو (نتنياهو) أتى ليناقش مسألة الرسوم الجمركية" علما أن الرئيس الأمريكي فرض الأسبوع الماضي تعريفات على السلع الواردة من الاحتلال بنسبة 17 بالمئة.
من جانبه قال نتنياهو "سنقضي على العجز التجاري مع الولايات المتحدة ونعتزم القيام بذلك بسرعة كبيرة ونعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح وسنزيل أيضا الحواجز التجارية التي وضعت دون داع".
وأضاف "أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للعديد من الدول التي ينبغي أن تحذو حذوها" بالإشارة الى التعامل التجاري مع الولايات المتحدة. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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