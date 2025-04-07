(معهد الأبحاث): رصد زلزال بقوة 2ر3 درجة في منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(معهد الأبحاث): رصد زلزال بقوة 2ر3 درجة في منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 4 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم الاثنين زلزالا بلغت قوته 2ر3 درجة على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت وتحديدا في منطقة المناقيش.
وقال المعهد في بيان إن الزلزال حدث في تمام الساعة 45ر11 مساء بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق 13 كيلومترا في باطن الأرض. (النهاية)
ع ي س / ر ج
وقال المعهد في بيان إن الزلزال حدث في تمام الساعة 45ر11 مساء بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق 13 كيلومترا في باطن الأرض. (النهاية)
ع ي س / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين