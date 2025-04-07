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(معهد الأبحاث): رصد زلزال بقوة 2ر3 درجة في منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت

(معهد الأبحاث): رصد زلزال بقوة 2ر3 درجة في منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت

2025-04-07 10:40:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 4 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم الاثنين زلزالا بلغت قوته 2ر3 درجة على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت وتحديدا في منطقة المناقيش.
وقال المعهد في بيان إن الزلزال حدث في تمام الساعة 45ر11 مساء بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق 13 كيلومترا في باطن الأرض. (النهاية)

ع ي س / ر ج


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