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مالي ترد على الجزائر وتعلن غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية

مالي ترد على الجزائر وتعلن غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية

2025-04-07 10:40:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 4 (كونا) -- أعلنت السلطات المالية اليوم الإثنين عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقالت وزارة النقل والبنيات التحتية في مالي في بيان إن "القرار تم اتخاذه كمعاملة بالمثل وكرد على قرار الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها".
وأكدت الوزارة أنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي".
وكانت الجزائر قد قررت قبل ساعات قليلة غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي ابتداء من اليوم وذلك "نظرا لاختراقها المتكرر للمجال الجوي الجزائري". (النهاية)

م ر / ر ج


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