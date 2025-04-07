مالي ترد على الجزائر وتعلن غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية

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مالي ترد على الجزائر وتعلن غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 4 (كونا) -- أعلنت السلطات المالية اليوم الإثنين عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقالت وزارة النقل والبنيات التحتية في مالي في بيان إن "القرار تم اتخاذه كمعاملة بالمثل وكرد على قرار الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها".
وأكدت الوزارة أنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي".
وكانت الجزائر قد قررت قبل ساعات قليلة غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي ابتداء من اليوم وذلك "نظرا لاختراقها المتكرر للمجال الجوي الجزائري". (النهاية)
م ر / ر ج
وقالت وزارة النقل والبنيات التحتية في مالي في بيان إن "القرار تم اتخاذه كمعاملة بالمثل وكرد على قرار الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها".
وأكدت الوزارة أنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي".
وكانت الجزائر قد قررت قبل ساعات قليلة غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي ابتداء من اليوم وذلك "نظرا لاختراقها المتكرر للمجال الجوي الجزائري". (النهاية)
م ر / ر ج
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