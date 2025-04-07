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نجاح ولادة أول طفلة من رحم مزروع في المملكة المتحدة

نجاح ولادة أول طفلة من رحم مزروع في المملكة المتحدة

2025-04-07 10:40:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 7 - 4 (كونا) –- أعلن اليوم الاثنين عن نجاح ولادة أول طفلة لأم خضعت لعملية زراعة رحم في المملكة المتحدة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الأم غريس ديفيدسون (36 عاما) مصابة بمتلازمة نادرة يطلق عليها (عدم التخلق المولري) وهي عيب خلقي في الرحم مع وجود مبيضين طبيعيين وتبرعت لها أختها برحمها في عام 2023 في عملية زراعة رحم كانت الوحيدة الناجحة في المملكة المتحدة حينذاك.
وقد وضعت غريس طفلتها في فبراير الماضي إلا أنه لم يتم الإعلان عن الولادة حينها بناء على رغبة الأبوين.
وأبلغ الفريق الطبي الجراحي (بي بي سي) أنه أجرى بعد عملية غريس ثلاث عمليات اخرى لزراعة الرحم من نساء متوفيات أوصين بالتبرع بأعضائهن مضيفا أنه يعتزم إجراء 15 عملية في الإجمال كجزء من تجربة اكلينيكية.
وعلى مستوى العالم ولد أول طفل من رحم مزروع في السويد عام 2014 ومنذ ذلك الحين تمت زراعة ما يقارب 135 رحما في أكثر من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا والهند وتركيا وبلغ عدد المواليد 65 طفلا وطفلة. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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