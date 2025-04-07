نجاح ولادة أول طفلة من رحم مزروع في المملكة المتحدة

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نجاح ولادة أول طفلة من رحم مزروع في المملكة المتحدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 7 - 4 (كونا) –- أعلن اليوم الاثنين عن نجاح ولادة أول طفلة لأم خضعت لعملية زراعة رحم في المملكة المتحدة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الأم غريس ديفيدسون (36 عاما) مصابة بمتلازمة نادرة يطلق عليها (عدم التخلق المولري) وهي عيب خلقي في الرحم مع وجود مبيضين طبيعيين وتبرعت لها أختها برحمها في عام 2023 في عملية زراعة رحم كانت الوحيدة الناجحة في المملكة المتحدة حينذاك.
وقد وضعت غريس طفلتها في فبراير الماضي إلا أنه لم يتم الإعلان عن الولادة حينها بناء على رغبة الأبوين.
وأبلغ الفريق الطبي الجراحي (بي بي سي) أنه أجرى بعد عملية غريس ثلاث عمليات اخرى لزراعة الرحم من نساء متوفيات أوصين بالتبرع بأعضائهن مضيفا أنه يعتزم إجراء 15 عملية في الإجمال كجزء من تجربة اكلينيكية.
وعلى مستوى العالم ولد أول طفل من رحم مزروع في السويد عام 2014 ومنذ ذلك الحين تمت زراعة ما يقارب 135 رحما في أكثر من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا والهند وتركيا وبلغ عدد المواليد 65 طفلا وطفلة. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الأم غريس ديفيدسون (36 عاما) مصابة بمتلازمة نادرة يطلق عليها (عدم التخلق المولري) وهي عيب خلقي في الرحم مع وجود مبيضين طبيعيين وتبرعت لها أختها برحمها في عام 2023 في عملية زراعة رحم كانت الوحيدة الناجحة في المملكة المتحدة حينذاك.
وقد وضعت غريس طفلتها في فبراير الماضي إلا أنه لم يتم الإعلان عن الولادة حينها بناء على رغبة الأبوين.
وأبلغ الفريق الطبي الجراحي (بي بي سي) أنه أجرى بعد عملية غريس ثلاث عمليات اخرى لزراعة الرحم من نساء متوفيات أوصين بالتبرع بأعضائهن مضيفا أنه يعتزم إجراء 15 عملية في الإجمال كجزء من تجربة اكلينيكية.
وعلى مستوى العالم ولد أول طفل من رحم مزروع في السويد عام 2014 ومنذ ذلك الحين تمت زراعة ما يقارب 135 رحما في أكثر من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا والهند وتركيا وبلغ عدد المواليد 65 طفلا وطفلة. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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