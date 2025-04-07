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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بعد تقلبات عنيفة

(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بعد تقلبات عنيفة

2025-04-07 10:40:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 4 (كونا) -- تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين عند الإغلاق وسط تقلبات عنيفة في بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تراجع كبير عند الافتتاح ثم ارتفاع كبير ومفاجئ ثم العودة إلى الهبوط مرة أخرى ثم التباين.
وانخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 83ر11 نقطة أو ما يعادل 23ر0 بالمئة من قيمته فيما تراجع مؤشر (داو جونز الصناعي) 26ر349 نقطة أو ما يعادل 91ر0 بالمئة من قيمته.
في المقابل ارتفع مؤشر (ناسداك المركب) 48ر15 نقطة أو ما يعادل 10ر0 بالمئة.
وتأتي تداولات جلسة اليوم مع تمسك البيت الأبيض بموقفه حتى بعد أن تسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة بشكل صادم على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلاده في انهيار العديد من الأسواق بحسب شبكة (سي ان بي سي) الإخبارية. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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