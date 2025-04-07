(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بعد تقلبات عنيفة

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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بعد تقلبات عنيفة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 4 (كونا) -- تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين عند الإغلاق وسط تقلبات عنيفة في بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تراجع كبير عند الافتتاح ثم ارتفاع كبير ومفاجئ ثم العودة إلى الهبوط مرة أخرى ثم التباين.
وانخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 83ر11 نقطة أو ما يعادل 23ر0 بالمئة من قيمته فيما تراجع مؤشر (داو جونز الصناعي) 26ر349 نقطة أو ما يعادل 91ر0 بالمئة من قيمته.
في المقابل ارتفع مؤشر (ناسداك المركب) 48ر15 نقطة أو ما يعادل 10ر0 بالمئة.
وتأتي تداولات جلسة اليوم مع تمسك البيت الأبيض بموقفه حتى بعد أن تسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة بشكل صادم على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلاده في انهيار العديد من الأسواق بحسب شبكة (سي ان بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وانخفض كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 83ر11 نقطة أو ما يعادل 23ر0 بالمئة من قيمته فيما تراجع مؤشر (داو جونز الصناعي) 26ر349 نقطة أو ما يعادل 91ر0 بالمئة من قيمته.
في المقابل ارتفع مؤشر (ناسداك المركب) 48ر15 نقطة أو ما يعادل 10ر0 بالمئة.
وتأتي تداولات جلسة اليوم مع تمسك البيت الأبيض بموقفه حتى بعد أن تسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة بشكل صادم على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلاده في انهيار العديد من الأسواق بحسب شبكة (سي ان بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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