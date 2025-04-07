محاكاة ساخرة أو مزيف.. كيف سيحارب إيلون ماسك المحتوى المضلل في إكس؟

محاكاة ساخرة أو مزيف.. كيف سيحارب إيلون ماسك المحتوى المضلل في إكس؟
كما ستُلزم الشركة أصحاب هذه الحسابات باستخدام صور شخصية تختلف تمامًا عن تلك الخاصة بالأشخاص أو الجهات الذين يحاكونهم، في محاولة للحد من التشابه الذي قد يؤدي إلى الخلط بين الحساب الحقيقي والساخر.
ويأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى متكررة من مستخدمي المنصة، أشاروا فيها إلى تعرضهم للارتباك بسبب انتشار حسابات تقلد شخصيات عامة، وفي مقدمتهم إيلون ماسك نفسه. وقد تكررت حوادث انتحال شخصيته، لدرجة أن بعض المستخدمين قالوا إنهم يتلقون رسائل من "حسابات مزيفة لماسك" بشكل أسبوعي تقريبًا، وفقا لشبكة " بي بي سي" الإخبارية.
وقالت شركة X في منشور رسمي لها: "تهدف هذه التغييرات إلى توضيح الطبيعة غير الرسمية لهذه الحسابات، وتقليل احتمالات التضليل أو انتحال الهوية." وأضافت أن القواعد الجديدة ستسري أيضًا على حسابات المعجبين والمعلقين.
وكانت الشركة قد طرحت في يناير الماضي ملصقات مخصصة لحسابات المحاكاة الساخرة، ضمن جهودها لتوفير أدوات توضيحية تقلل الالتباس. ومع ذلك، شكك البعض في فعالية هذه الإجراءات، لا سيما أن العلامات الزرقاء للتحقق أُسيء استخدامها في بعض الأحيان.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد انتقد في يوليو 2024 نظام التوثيق الخاص بالمنصة، معتبرًا أنه قد يُستخدم لتضليل المستخدمين، وهو ما رفضه ماسك واصفًا الانتقادات بأنها "معلومات مضللة".
منذ استحواذه على المنصة في نوفمبر 2022، شدد ماسك على أن أي حساب يشارك في انتحال الشخصية دون توضيح نية السخرية سيُعرّض للحظر الفوري، ومع ذلك، فإن بعض الحسابات الساخرة لا تزال تعتمد وضع توضيحات مثل "(ساخر)" في نهاية الاسم، وهو ما قد لا يكون كافيًا دائمًا، خاصة إذا لم تظهر التسمية كاملة في الردود أو الخلاصات، أو إذا تطابقت صورة الحساب مع الشخصية الأصلية.
التحديثات الجديدة تسعى لإيجاد توازن بين حرية التعبير وروح الدعابة من جهة، وبين الشفافية ومنع التضليل من جهة أخرى.
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