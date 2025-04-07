محاكاة ساخرة أو مزيف.. كيف سيحارب إيلون ماسك المحتوى المضلل في إكس؟

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة جديدة لمواجهة المحتوى المضلل وانتحال الهوية، أعلنت شركة X، المملوكة لإيلون ماسك، عن فرض قواعد أكثر صرامة على الحسابات الساخرة، واعتبارًا من 10 أبريل الجاري، سيتعين على هذه الحسابات أن تدرج كلمات مثل "محاكاة ساخرة" أو "مزيف" في بداية أسمائها، كشرط أساسي لاستمرار نشاطها على المنصة.

كما ستُلزم الشركة أصحاب هذه الحسابات باستخدام صور شخصية تختلف تمامًا عن تلك الخاصة بالأشخاص أو الجهات الذين يحاكونهم، في محاولة للحد من التشابه الذي قد يؤدي إلى الخلط بين الحساب الحقيقي والساخر.

ويأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى متكررة من مستخدمي المنصة، أشاروا فيها إلى تعرضهم للارتباك بسبب انتشار حسابات تقلد شخصيات عامة، وفي مقدمتهم إيلون ماسك نفسه. وقد تكررت حوادث انتحال شخصيته، لدرجة أن بعض المستخدمين قالوا إنهم يتلقون رسائل من "حسابات مزيفة لماسك" بشكل أسبوعي تقريبًا، وفقا لشبكة " بي بي سي" الإخبارية.

وقالت شركة X في منشور رسمي لها: "تهدف هذه التغييرات إلى توضيح الطبيعة غير الرسمية لهذه الحسابات، وتقليل احتمالات التضليل أو انتحال الهوية." وأضافت أن القواعد الجديدة ستسري أيضًا على حسابات المعجبين والمعلقين.

وكانت الشركة قد طرحت في يناير الماضي ملصقات مخصصة لحسابات المحاكاة الساخرة، ضمن جهودها لتوفير أدوات توضيحية تقلل الالتباس. ومع ذلك، شكك البعض في فعالية هذه الإجراءات، لا سيما أن العلامات الزرقاء للتحقق أُسيء استخدامها في بعض الأحيان.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد انتقد في يوليو 2024 نظام التوثيق الخاص بالمنصة، معتبرًا أنه قد يُستخدم لتضليل المستخدمين، وهو ما رفضه ماسك واصفًا الانتقادات بأنها "معلومات مضللة".

منذ استحواذه على المنصة في نوفمبر 2022، شدد ماسك على أن أي حساب يشارك في انتحال الشخصية دون توضيح نية السخرية سيُعرّض للحظر الفوري، ومع ذلك، فإن بعض الحسابات الساخرة لا تزال تعتمد وضع توضيحات مثل "(ساخر)" في نهاية الاسم، وهو ما قد لا يكون كافيًا دائمًا، خاصة إذا لم تظهر التسمية كاملة في الردود أو الخلاصات، أو إذا تطابقت صورة الحساب مع الشخصية الأصلية.

التحديثات الجديدة تسعى لإيجاد توازن بين حرية التعبير وروح الدعابة من جهة، وبين الشفافية ومنع التضليل من جهة أخرى.