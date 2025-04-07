فاطمة الكعبي: 5.6 مليارات دولار حجم قطاع الصناعات الدوائية بالدولة

MENAFN - Al-Bayan) ">قالت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، إن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في الدولة يشهد نمواً قوياً، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجمه السوق، من 5.6 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2024، ليتخطى ما قيمته 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بالابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار في الإنتاج المحلي.

وأكدت حرص المؤسسة على تطبيق رؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة، بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في مستقبل الرعاية الصحية واستدامة الصناعات الدوائية والطبية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها الحيوي في تعزيز تكامل المنظومة الصحية في دولة الإمارات واستدامتها.

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال وفعاليات النسخة الثالثة من "المنتدى العالمي للإنتاج المحلي" اليوم (الاثنين) بأبوظبي.

وأشارت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، إلى أهمية تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز مبادرات التعاون الدولي، لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع.

ولفتت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تتولى مهام التأكد من أن جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة أو المستوردة إلى الإمارات العربية المتحدة مطابقة لأعلى المعايير العالمية، ودولة الإمارات بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية، تواصل استقطاب أبرز مصنعي الأدوية ومبتكري الأدوية الحيوية، ما يعزز مكانتنا كدولة رائدة إقليمياً.

وأفادت بأن تحقيق المرونة في مجال الرعاية الصحية، يتطلب أكثر من مجرد نمو اقتصادي، فنحن ندمج اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الصحة الرقمية، والتصنيع المستدام للأدوية لتسريع الإنجازات الطبية مع ضمان المسؤولية البيئية على المدى الطويل.

وأضافت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي: كان لتعاوننا مع منظمة الصحة العالمية دورٌ أساسي في هذه الرحلة، ويُظهر اعتماد منظمة الصحة العالمية لنموذج مسرعات الحكومة الإماراتية في عام 2021 التزامنا المشترك بتسريع الحلول الصحية على نطاق عالمى، مؤكدة أن القرار يعكس جودة الحياة الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، والذي تم اعتماده بالإجماع في الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التزامنا بتحسين المعايير الصحية.

وقالت: "لا يمكن لأي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي بمفردها، وشراكاتنا مع منظمة الصحة العالمية والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة هي مفتاح قيادة هذا التحول، مضيفةً بأنه "بينما نتطلع إلى المستقبل، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بكونها وجهة عالمية رائدة للاستثمار والبحث والابتكار في مجال الأدوية، ما يعزز دورنا في تعزيز الأمن الصحي العالمي".

واعربت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي عن أملها بان يكون المنتدى حافزاً للعمل، بحيث تتحول المناقشات إلى حلول، وتصبح الحلول واقعاً ملموساً، تمكننا جميعاً من بناء مستقبل يكون فيه الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة أسرع وأذكى وأكثر استدامة للجميع.