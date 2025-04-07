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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي

2025-04-07 08:14:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الإثنين، رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب بشكل يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الجيشين الشقيقين.


وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين ودورها في تعزيز القدرات والإمكانات وعلى جميع المستويات.


بدوره، أشاد اللواء الركن الرويلي بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال الأكاديمي والبحثي.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري السعودي في عمّان.

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