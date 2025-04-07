رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس جامعة الدفاع الوطني السعودي
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب بشكل يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الجيشين الشقيقين.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين ودورها في تعزيز القدرات والإمكانات وعلى جميع المستويات.
بدوره، أشاد اللواء الركن الرويلي بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال الأكاديمي والبحثي.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري السعودي في عمّان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين