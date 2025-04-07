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المناطق التنموية: الصيانة النصف سنوية لتلفريك عجلون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المناطق التنموية، السيد محمد الواكد، أنه وفي خطوة ريادية تم تنفيذ أعمال الصيانة بالكامل لتلفريك عجلون من قبل مهندسي التشغيل والصيانة في الشركة، والذين تلقوا تدريبات متخصصة وتأهيل من قِبل شركة دوبلمير النمساوية المُصنّعة للتلفريك.
وأشار الواكد إلى أن إنجاز هذه الأعمال بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك يعكس مستوى الاحترافية والقدرة الفنية التي يتمتع بها الكادر المحلي، ويؤكد التزام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بأعلى معايير الجودة والسلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار الواكد إلى أن إنجاز هذه الأعمال بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك يعكس مستوى الاحترافية والقدرة الفنية التي يتمتع بها الكادر المحلي، ويؤكد التزام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بأعلى معايير الجودة والسلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن تلفريك عجلون قد شهد إقبالاً كبيراً خلال فترة أيام عيد الفطر السعيد، حيث تجاوز عدد الزوّار عشرة آلاف زائر رغم إعلان المجموعة الأردنية عن توقف تشغيل تلفريك عجلون الثلاثاء، ثاني أيام العيد، بسبب سرعة الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار.
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