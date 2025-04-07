المناطق التنموية: الصيانة النصف سنوية لتلفريك عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المناطق التنموية، السيد محمد الواكد، أنه وفي خطوة ريادية تم تنفيذ أعمال الصيانة بالكامل لتلفريك عجلون من قبل مهندسي التشغيل والصيانة في الشركة، والذين تلقوا تدريبات متخصصة وتأهيل من قِبل شركة دوبلمير النمساوية المُصنّعة للتلفريك.وأشار الواكد إلى أن إنجاز هذه الأعمال بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك يعكس مستوى الاحترافية والقدرة الفنية التي يتمتع بها الكادر المحلي، ويؤكد التزام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بأعلى معايير الجودة والسلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن تلفريك عجلون قد شهد إقبالاً كبيراً خلال فترة أيام عيد الفطر السعيد، حيث تجاوز عدد الزوّار عشرة آلاف زائر رغم إعلان المجموعة الأردنية عن توقف تشغيل تلفريك عجلون الثلاثاء، ثاني أيام العيد، بسبب سرعة الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار.