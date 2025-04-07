الخارجية النيابية تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب بدر الحراحشة، أهمية ومتانة العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.



وأشار الحراحشة، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، مع وفد طلابي ألماني من مؤسسة "كونراد أديناور – مكتب الأردن"، إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تجلّى بمشاركته في قمة برلين للإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية على المستوى الوطني.



وثمّن الدعم الألماني المستمر للأردن، لا سيّما في مجالات التنمية والخدمات، مشيرًا إلى استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر مختلف الوسائل.



وجدّد الحراحشة موقف الأردن الثابت، قيادة وحكومة وشعبًا، في رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، مؤكدًا أن المملكة لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا لأي طرف.



من جهتهم، أكد النواب: إبراهيم الطراونة، بكر الحيصة، وعطا الله الحنيطي، دعمهم المطلق للمواقف الملكية في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، داعين ألمانيا إلى دعم تلك المواقف ومواصلة تقديم الدعم للأردن، خصوصًا في ظل استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين.



وأشادوا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم الأردن، كما استعرضوا تطورات الحياة الحزبية في المملكة ودورها في تعزيز العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى دور التشريعات الوطنية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصّت القوانين على تخصيص نسب معينة لتوظيفهم في المؤسسات الحكومية.



كما عرض النواب آلية تشريع القوانين في مجلس الأمة، والمهام الموكلة إلى لجنة الشؤون الخارجية النيابية.



من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الطلابي الألماني عن إعجابهم بتجربة الحياة الحزبية الأردنية، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها النواب خلال اللقاء.