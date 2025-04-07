الخارجية النيابية تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية

الخارجية النيابية تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية
وأشار الحراحشة، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، مع وفد طلابي ألماني من مؤسسة "كونراد أديناور – مكتب الأردن"، إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تجلّى بمشاركته في قمة برلين للإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية على المستوى الوطني.
وثمّن الدعم الألماني المستمر للأردن، لا سيّما في مجالات التنمية والخدمات، مشيرًا إلى استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر مختلف الوسائل.
وجدّد الحراحشة موقف الأردن الثابت، قيادة وحكومة وشعبًا، في رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، مؤكدًا أن المملكة لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا لأي طرف.
من جهتهم، أكد النواب: إبراهيم الطراونة، بكر الحيصة، وعطا الله الحنيطي، دعمهم المطلق للمواقف الملكية في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، داعين ألمانيا إلى دعم تلك المواقف ومواصلة تقديم الدعم للأردن، خصوصًا في ظل استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين.
وأشادوا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم الأردن، كما استعرضوا تطورات الحياة الحزبية في المملكة ودورها في تعزيز العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى دور التشريعات الوطنية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصّت القوانين على تخصيص نسب معينة لتوظيفهم في المؤسسات الحكومية.
كما عرض النواب آلية تشريع القوانين في مجلس الأمة، والمهام الموكلة إلى لجنة الشؤون الخارجية النيابية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الطلابي الألماني عن إعجابهم بتجربة الحياة الحزبية الأردنية، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها النواب خلال اللقاء.
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