طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

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طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صحفي أنّ السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نغوس، طرد من قاعة مانديلا في مقر الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين.
وطرد السفير بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.
وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.
الجزيرة
وطرد السفير بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.
وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.
الجزيرة
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