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طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

2025-04-07 08:14:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صحفي أنّ السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نغوس، طرد من قاعة مانديلا في مقر الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين.
وطرد السفير بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.
وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.
الجزيرة


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