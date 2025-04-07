ديب سيك تطور نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ذاتية التحسن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتعاون شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة مع جامعة تسينغهوا في بكين لتطوير نهج جديد في مجال الذكاء الاصطناعي يقلل من تكاليف التدريب التي تتطلبها النماذج التي تطورها الشركة.

الهدف من هذه الشراكة هو تحسين كفاءة النماذج وتقليل تكلفة التشغيل، في خطوة تسعى من خلالها الشركة إلى تحقيق طفرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فقد تعاونت "ديب سيك" مع باحثين من جامعة تسينغهوا لإعداد ورقة بحثية تشرح نهجًا جديدًا في التعلم المعزز، الذي يهدف إلى جعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وقدرة على الالتزام بتفضيلات البشر. ويستند هذا النهج إلى تقديم مكافآت للنماذج عند استجابتها بدقة وسهولة أكبر في الفهم، مما يسهم في تحسين أداء هذه النماذج بشكل أسرع وأقل تكلفة.



التحسين عبر "الضبط النقدي الذاتي"

يسعى فريق "ديب سيك" إلى حل مشكلة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تحديات توسيع التطبيقات لتشمل مهام أكثر تعقيدًا. وذلك من خلال "الضبط النقدي الذاتي المبدئي" (self-principled critique tuning)، وهي استراتيجية تهدف إلى تحسين استجابات النماذج في بيئات أكثر تعقيدًا. وقد أظهرت النتائج الأولية لهذه الاستراتيجية تفوقًا في الأداء مقارنة بالنماذج الحالية باستخدام موارد حوسبة أقل.



إطلاق النماذج المفتوحة المصدر

تعتزم "ديب سيك" إطلاق نماذجها الجديدة، التي أطلقت عليها اسم "DeepSeek-GRM" (نمذجة المكافآت العامة)، بشكل مفتوح المصدر. ويُتوقع أن يسهم هذا الطرح في تحسين التطبيقات العامة للذكاء الاصطناعي مع تقليل التكاليف التشغيلية.



توجهات السوق والمنافسة

وفي الوقت نفسه، يتجه مطورو الذكاء الاصطناعي الآخرون، مثل شركة "أوبن أي آي" وعملاق التكنولوجيا الصيني "علي بابا"، نحو تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. وأصدرت شركة "ميتا"، التي مقرها مينلو بارك، أحدث نماذجها من الذكاء الاصطناعي "Llama 4"، وهي نماذج تستخدم تقنية مزيج الخبراء (MoE) لتحسين الأداء.



من جهتها، تعتمد "ديب سيك" أيضًا بشكل كبير على تقنية مزيج الخبراء لزيادة كفاءة استخدام الموارد، وهو ما جعلها تتفوق في بعض المعايير على منافسيها في السوق.



المستقبل

حتى الآن، لم تحدد "ديب سيك" موعدًا دقيقًا لإصدار النموذج الرائد التالي، ولكن المؤشرات تشير إلى أن الشركة الناشئة مستعدة لإحداث تغيير كبير في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ما سيمنحها ميزة تنافسية كبيرة في السوق العالمي.

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