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دورة تدريبية لطلبة جامعة اليرموك في (بترا)

دورة تدريبية لطلبة جامعة اليرموك في (بترا)

2025-04-07 08:14:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال الفنون الصحفية لطلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك، في إطار برنامج التعاون المبرم بين الوكالة والجامعة.


وقال مدير مديرية الأخبار في الوكالة، الزميل جميل البرماوي، إن التدريب الصحفي لطلاب الجامعة في (بترا) يعد عاملا أساسيا لتعزيز مهارات الطلبة والتفاعل مع الواقع الإعلامي، والتعامل مع مصادر الأخبار وإنتاج محتوى خبري مهني وموثوق، وبناء شبكة علاقات وفهم ديناميكيات العمل في بيئة إعلامية حقيقية.


وأشار إلى تحول (بترا) للإعلام الرقمي ومواكبة التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل الصحفي، مبينا أن هذا التحول يسهم في تحسين جودة المحتوى ورفع مستوى التغطية الإعلامية من خلال استخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتقنيات الفيديو والإنفوجرافيك، والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.

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