دورة تدريبية لطلبة جامعة اليرموك في (بترا)
وقال مدير مديرية الأخبار في الوكالة، الزميل جميل البرماوي، إن التدريب الصحفي لطلاب الجامعة في (بترا) يعد عاملا أساسيا لتعزيز مهارات الطلبة والتفاعل مع الواقع الإعلامي، والتعامل مع مصادر الأخبار وإنتاج محتوى خبري مهني وموثوق، وبناء شبكة علاقات وفهم ديناميكيات العمل في بيئة إعلامية حقيقية.
وأشار إلى تحول (بترا) للإعلام الرقمي ومواكبة التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل الصحفي، مبينا أن هذا التحول يسهم في تحسين جودة المحتوى ورفع مستوى التغطية الإعلامية من خلال استخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتقنيات الفيديو والإنفوجرافيك، والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.
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