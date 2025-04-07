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رئيس الأعيان يلتقي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

رئيس الأعيان يلتقي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

2025-04-07 08:14:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ومسؤول ملف الأردن في مجموعة (Renew Europe) في البرلمان، مالك أزماني.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل النهوض بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشار الفايز خلال اللقاء إلى علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها علاقات تاريخية واستراتيجية، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح والأهداف المشتركة. وقال إن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يحرص على تطوير هذه العلاقات والبناء عليها في مختلف المجالات.
وثمّن الفايز المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة التنمية في الأردن، ومساعدته في تحمّل تبعات الأزمات الإقليمية وأثرها على الاقتصاد الأردني، كما ثمّن مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات للأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، لتمكين الأردن، كدولة محورية في المنطقة، من مواصلة دوره في إحلال الأمن والاستقرار، ووقف الحرب الإسرائيلية.
وأكد رئيس مجلس الأعيان أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، مبيّنًا أن الشراكة الأردنية الأوروبية استراتيجية وتاريخية، ويحرص الأردن على تعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبيّن أن الأردن، وبسبب صراعات المنطقة، أصبح أكبر دولة حاضنة للاجئين في العالم، وهو يتحمّل اليوم وحده أعباء اللجوء السوري على أراضيه، مشيرًا إلى أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية، ولن يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين ما لم يقدم المجتمع الدولي الدعم الكافي لخطة الاستجابة للأزمة السورية، التي وضعها الأردن بالشراكة مع المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة، أشار الفايز إلى الصراعات الأمنية والسياسية وتأثيرها على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وكان آخر هذه الصراعات العدوان الإسرائيلي البشع على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة وتطهير عرقي وتدمير لسبل عيش الفلسطينيين، والعمل بكل الوسائل الممكنة على تهجيرهم قسرًا، أمر غير مقبول بأي معيار من المعايير الأخلاقية أو القانونية أو الإنسانية.
وطالب الفايز البرلمان الأوروبي وجميع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية العالمية، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأحرار العالم، باتخاذ مواقف حقيقية وفاعلة، والعمل الجاد من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار غياب أي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف عدوانه أمر غير مقبول.
وقال الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى بقوة إلى إرساء سلام عادل وشامل في المنطقة، مبيّنًا أن جلالته، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يبذل جهودًا حثيثة على مختلف الصعد الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان، وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الوصول إلى القطاع، الذي يتعرض سكانه لعملية تجويع ممنهجة وحصار مميت.
وأكد أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي ومؤسساته البرلمانية في دعم جهود جلالة الملك الرامية إلى إيجاد أفق سياسي ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة، ويفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع واستقرار المنطقة.
من جانبه، قال البرلماني الأوروبي مالك أزماني، إن البرلمان الأوروبي حريص على تقديم الدعم المالي والاقتصادي للأردن، ودعم خطط التنمية فيه، بما يسهم في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.
وثمّن أزماني الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع.


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