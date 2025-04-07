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الأوقاف: 30 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

الأوقاف: 30 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

2025-04-07 08:14:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين آذان الفجر وإقامة الصلاة بـ 30 دقيقة.


جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الاثنين عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لمديري الأوقاف في المملكة.

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