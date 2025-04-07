الأوقاف: 30 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

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الأوقاف: 30 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين آذان الفجر وإقامة الصلاة بـ 30 دقيقة.
جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الاثنين عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لمديري الأوقاف في المملكة.
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