انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي

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انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت أعمال القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تبحث التطورات الخطيرة في غزة.
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