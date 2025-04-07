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انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي

انطلاق القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك والرئيسين المصري والفرنسي

2025-04-07 08:14:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت أعمال القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تبحث التطورات الخطيرة في غزة.


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