بديلان لـإنستغرام يستحقان التجربة!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في عصر منصات التواصل الاجتماعي التي تعجّ بالفيديوهات القصيرة والتفاعل السريع، بدأ الكثيرون يشعرون بالإرهاق من إنستغرام، الذي تحول من منصة بسيطة لمشاركة الصور إلى تطبيق مليء بالـ"Reels" والقصص والمحتوى المكرر. بينما يتجاوز عدد مستخدميه ملياري شخص، لا يزال البعض يبحث عن تجربة أبسط وأكثر هدوءًا.



إذا كنت تشعر أن إنستغرام أصبح معقدًا ومزدحمًا، إليك بعض البدائل التي تعيدك إلى البساطة والتفاعل الحقيقي:



Pixelfed:

تطبيق يعيدك إلى ما كان عليه إنستغرام قبل عقد من الزمن. لا يوجد به قصص أو فيديوهات قصيرة أو Reels، فقط صور. يتميّز بواجهة بسيطة تركز على عرض الصور، مما يمنح المستخدم تجربة بصرية نقية وخالية من التشويش. رغم أن أدوات تحرير الصور قد تكون محدودة، إلا أنه يُعد الخيار المثالي لمن يبحث عن الاستمتاع بالمحتوى البصري. التطبيق متاح على كل من أندرويد وiOS، لكن نظرًا لأنه جديد نسبيًا، فقد يتضمن بعض الأخطاء التقنية.



تمبلر (Tumblr):

منصة شهيرة منذ عام 2007 تتيح للمستخدمين إنشاء مدونات مصغرة ومشاركة نصوص وصور وGIFs وفيديوهات. ما يميز تمبلر هو خيارات التخصيص الواسعة التي تشمل الألوان والخطوط وتصميم المدونة. المجتمعات على تمبلر معروفة بروحها الداعمة والترحيبية، على عكس التنافسية الشديدة التي نجدها في منصات أخرى. لا يحتوي تمبلر على قصص، ولكن المجتمع فيه يركز على الإبداع والتفاعل الحقيقي. هو يعمل بشكل أفضل عبر الكمبيوتر، إذ لا يحتوي التطبيق الرسمي للهواتف على الكثير من الخصائص المتقدمة.



إذا كنت تبحث عن مساحة أكثر هدوءًا وتركيزًا على الإبداع والتواصل الحقيقي، يمكن أن تكون هذه المنصات البديلة بداية جديدة لك في عالم التواصل الرقمي.

لبنان 24