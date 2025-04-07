احذفها فورا.. نسخة مزيفة من تلغرام تحمل صفة بريميوم
التطبيق المزيف، الذي يُسمى "FireScam"، يخدع المستخدمين ويجعلهم يعتقدون أنهم يقومون بتنزيل النسخة المدفوعة من تلغرام. ومع ذلك، بمجرد تحميل التطبيق، يبدأ في مراقبة رسائل الضحايا وإشعاراتهم ونشاطهم داخل التطبيق بشكل سري، ويقوم بسرقة البيانات الحساسة مثل معلومات الحسابات المصرفية.
يتم نشر هذا التطبيق الخبيث عبر مواقع التصيد الاحتيالي ومتاجر الطرف الثالث التي تشبه متجر "غوغل بلاي"، ويشكل تهديدًا كبيرًا للمستخدمين الذين يعتمدون على التنزيل الجانبي للتطبيقات. ورغم أن التطبيق غير متاح على متجر غوغل بلاي الرسمي، إلا أن مخاطر التنزيل الجانبي تكمن في احتمال تحميل تطبيقات خبيثة.
أحد أبرز المخاطر التي يطرحها التطبيق هو طلبه أذونات واسعة النطاق بعد تثبيته، بما في ذلك الوصول إلى الإشعارات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية. كما يُطلب من المستخدمين إدخال بيانات اعتماد "تلغرام" الخاصة بهم عند فتح التطبيق، مما يزيد من فرص تسريب بياناتهم الشخصية.
يُوصي الخبراء بحذر شديد عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، والتأكد من أن التطبيقات التي يتم تحميلها تأتي من متاجر موثوقة فقط.
ارم نيوز
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