احذفها فورا.. نسخة مزيفة من تلغرام تحمل صفة بريميوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أجهزة أندرويد إلى حذف التطبيقات التي تنتحل صفة النسخة "بريميوم" خوفًا من تسريب رسائلهم الشخصية وسرقة معلوماتهم المالية. أحد التطبيقات المشبوهة التي أثار تحذيرات الخبراء هو تطبيق مزيف يبدو وكأنه النسخة "بريميوم" من تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام"، ولكن لا وجود لنسخة بريميوم شرعية من هذا التطبيق.



التطبيق المزيف، الذي يُسمى "FireScam"، يخدع المستخدمين ويجعلهم يعتقدون أنهم يقومون بتنزيل النسخة المدفوعة من تلغرام. ومع ذلك، بمجرد تحميل التطبيق، يبدأ في مراقبة رسائل الضحايا وإشعاراتهم ونشاطهم داخل التطبيق بشكل سري، ويقوم بسرقة البيانات الحساسة مثل معلومات الحسابات المصرفية.



يتم نشر هذا التطبيق الخبيث عبر مواقع التصيد الاحتيالي ومتاجر الطرف الثالث التي تشبه متجر "غوغل بلاي"، ويشكل تهديدًا كبيرًا للمستخدمين الذين يعتمدون على التنزيل الجانبي للتطبيقات. ورغم أن التطبيق غير متاح على متجر غوغل بلاي الرسمي، إلا أن مخاطر التنزيل الجانبي تكمن في احتمال تحميل تطبيقات خبيثة.



أحد أبرز المخاطر التي يطرحها التطبيق هو طلبه أذونات واسعة النطاق بعد تثبيته، بما في ذلك الوصول إلى الإشعارات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية. كما يُطلب من المستخدمين إدخال بيانات اعتماد "تلغرام" الخاصة بهم عند فتح التطبيق، مما يزيد من فرص تسريب بياناتهم الشخصية.



يُوصي الخبراء بحذر شديد عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، والتأكد من أن التطبيقات التي يتم تحميلها تأتي من متاجر موثوقة فقط.

ارم نيوز