طالبوا الحكومة تحمل مسؤولياتها : اهالي مخيم جنين يدعون لوقفات على دوار جنين الرئيسي للمطالبة بدخول المخيم

طالبوا الحكومة تحمل مسؤولياتها : اهالي مخيم جنين يدعون لوقفات على دوار جنين الرئيسي للمطالبة بدخول المخيم
وقال البيان الذي تلقت مراسلة PNN نسخة منه :" يا ابناء جنين وريفها البطل كما تعلمون منذ حوالي ثلاثة شهور وما زال العدوان الغاشم على مخيم جنين يزداد شراسه وتدمير دون حسيب او رقيب".
واضاف البيان :" نحن في هذا الموقف ندعو جميع اهالي المخيم ومن يقف الى جانبنا كتف الى كتف من جميع ابناء المحافظة جميعاً للتجمهر يومي الثلاثاء 8/4/2025 والسبت 12/4/2025 الساعه 10 صباحاً على دوار جنين الرئيسي للمطالبه بحقوقنا وابسطها دخول المخيم وجلب ما تبقى من حاجياتنا".
كما ندعو جميع المؤسسات الصحفية و الصحفيين للوقوف الى جانبنا وتغطية هذه الوقفه الاحتجاجيه على تقصير الجهات المختصة اتجاه اهالي المخيم في عمل تنسيق إنساني للدخول للمخيم كما اوضح البيان انه اذا لم يتم التجاوب لمطالبنا سيكون هناك برنامج تصعيدي".
على صعيد اخر كان رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالمخيم محمد الصباغ قد طالب الحكومة الفلسطينية بتحمل سؤولياتها اتجاه النازحين من اهالي المخيم مشيرا الى ان العمل الجاري حتى الان لا يتناسب مع حجم المعاناة لاهالي المخيم.
كما اعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم رفضها القاطع لهذه المقترحات المقدمة لانشاء مراكز ايواء مكونه من خيم مؤقته مؤكدة على انها ليست جزء من هذا المقترح وانه لا يعبر عن معالجة حقيقية ووطنية لازمة ايجاد سكن مؤقت يحفظ لاهلنا النازحين كرامتهم الوطنية والانسانية ويعزز من صمودهم في مواجهة سياسات تفريغ المخيم وتهجير ساكنيه التي يسعى الاحتلال الى تمريرها.
واكدت اللجنة في بيان لها نشر على صفحة اللجنة على الفيس بوك مطالبتها مجددا للحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤلياتها الوطنية والدينية والاخلاقية تجاه مواطنيها الذين يعيشون في نكبة حقيقية ويواجهون منذ بداية هذه الازمه مصيرهم بمفردهم دون تدخل يذكر من قبل هذه الحكومة او ما انبثق عنها من لجان فرعية.
وعاهدت اللجنة اهالي المخيم والنازحين انها ستبقى الحريصة لاهالي المخيم و النازحينوانها لن تقبل بأي من الحلول التي فيها امتهان لكرامة اللاجئين الوطنية والانسانية مجددة مطالبتها الحكومة الفلسطينية مرة اخرى للوقوف عند مسؤلياتها وعدم الاستمرار بهذا الاداء الذي اثبت حتى اللحظة فشله في مواجهة هذه التحديات التي تعصف في مخيمات الشمال وتهدد كل المشروع الوطني في كل الضفة الغربية كما جاء في بيان اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين.
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