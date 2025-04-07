مستعمرون يجبرون مزارعا على ترك أرضه في بيتا

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مستعمرون يجبرون مزارعا على ترك أرضه في بيتا
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أجبر مستعمرون، اليوم الاثنين، مزارعا على ترك أرضه في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المزارع معاوية أقطش، أثناء عمله في أرضه في بلدة بيتا، وأجبروه على مغادرة المنطقة.
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