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مستعمرون يجبرون مزارعا على ترك أرضه في بيتا

مستعمرون يجبرون مزارعا على ترك أرضه في بيتا

2025-04-07 08:14:05
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أجبر مستعمرون، اليوم الاثنين، مزارعا على ترك أرضه في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المزارع معاوية أقطش، أثناء عمله في أرضه في بلدة بيتا، وأجبروه على مغادرة المنطقة.

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