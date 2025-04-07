الناصرة: وقفة احتجاجية ضد استمرار حرب الإبادة على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الناصرة / PNN - شارك العشرات من الأهالي والناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ساحة العين بمدينة الناصرة بالداخل المحتل، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ورفع المشاركون أعلاما سوداء ولافتات منددة بالحرب ومطالبة بإيقافها، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن رفضهم للحرب.

وانتشرت عناصر الشرطة في محيط الوقفة، في محاولة لاستفزاز المشاركين.

وقال الناشط السياسي، حبيب مخول، إن "هذه الوقفات تعتبر بداية لشكل الوقفات التي يجب أن تكون في داخلنا الفلسطيني في ظل الإبادة التي يشهدها قطاع غزة وما يحصل في الضفة الغربية".

وتابع مخول أنه "إذا لم نتحدث فمن الذي سيتحدث عن الحرب؟! نحن الأولى بأن نتحدث ونرفع صوتنا ضد الحرب، وهذا أقل الإيمان".

وقالت الناشطة النسوية، نائلة عواد، إن "هذه الوقفة أتت لكي نقول إننا بإلى جانب شعبنا في غزة، ولن نقبل كسر طرق التواصل وعزيمتنا، والتعبير عن رأينا أننا ضد حرب الإبادة على غزة، ونرفع اليوم الأعلام السوداء لنعبر عن حزننا وغضبنا ضد الاستعمار والاحتلال وأشكال العنف الذي يمارسها ضد أبناء وبنات شعبنا في غزة والضفة".

وأشارت عواد إلى أنه "يجب أن يكون هناك وقفات في بلداتنا العربية، حتى لو كانت المشاركة ضئيلة، يجب ألا نسمح للخوف أن يتسلل لداخلنا، وأن نكون شوكة بحلق الاحتلال والشرطة الفاشية".