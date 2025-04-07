الناصرة: وقفة احتجاجية ضد استمرار حرب الإبادة على غزة

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد استمرار حرب الإبادة على غزة
ورفع المشاركون أعلاما سوداء ولافتات منددة بالحرب ومطالبة بإيقافها، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن رفضهم للحرب.
وانتشرت عناصر الشرطة في محيط الوقفة، في محاولة لاستفزاز المشاركين.
وقال الناشط السياسي، حبيب مخول، إن "هذه الوقفات تعتبر بداية لشكل الوقفات التي يجب أن تكون في داخلنا الفلسطيني في ظل الإبادة التي يشهدها قطاع غزة وما يحصل في الضفة الغربية".
وتابع مخول أنه "إذا لم نتحدث فمن الذي سيتحدث عن الحرب؟! نحن الأولى بأن نتحدث ونرفع صوتنا ضد الحرب، وهذا أقل الإيمان".
وقالت الناشطة النسوية، نائلة عواد، إن "هذه الوقفة أتت لكي نقول إننا بإلى جانب شعبنا في غزة، ولن نقبل كسر طرق التواصل وعزيمتنا، والتعبير عن رأينا أننا ضد حرب الإبادة على غزة، ونرفع اليوم الأعلام السوداء لنعبر عن حزننا وغضبنا ضد الاستعمار والاحتلال وأشكال العنف الذي يمارسها ضد أبناء وبنات شعبنا في غزة والضفة".
وأشارت عواد إلى أنه "يجب أن يكون هناك وقفات في بلداتنا العربية، حتى لو كانت المشاركة ضئيلة، يجب ألا نسمح للخوف أن يتسلل لداخلنا، وأن نكون شوكة بحلق الاحتلال والشرطة الفاشية".
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