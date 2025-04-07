واشنطن بوست تكشف اعترافات جنود الاحتلال حول التدمير الممنهج بغزة
كما اعتبر الجنود أن هدم المنازل لم يكن مبررا، وأن تدمير البنية التحتية والمباني في غزة كان يحدث دون وجود تهديد مباشر للقوات.
وأفادت الصحيفة بأن ضباطا إسرائيليين أبلغوا الجنود بأن تطهير بعض المناطق كان ضروريا لمنع حدوث هجوم مماثل لما وقع في 7 أكتوبر/ شرين الأول 2023.
وذكرت الصحيفة أن وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات.
إضافة إلى ذلك، اعترف الجنود بتدمير البساتين والحقول الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة لزراعة محاصيلهم.
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