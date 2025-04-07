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واشنطن بوست تكشف اعترافات جنود الاحتلال حول التدمير الممنهج بغزة

واشنطن بوست تكشف اعترافات جنود الاحتلال حول التدمير الممنهج بغزة

2025-04-07 08:14:03
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن منظمة حقوقية إسرائيلية أن جنودا إسرائيليين خدموا في غزة اعترفوا بهدم منهجي للمباني بهدف إنشاء منطقة عازلة.

كما اعتبر الجنود أن هدم المنازل لم يكن مبررا، وأن تدمير البنية التحتية والمباني في غزة كان يحدث دون وجود تهديد مباشر للقوات.

وأفادت الصحيفة بأن ضباطا إسرائيليين أبلغوا الجنود بأن تطهير بعض المناطق كان ضروريا لمنع حدوث هجوم مماثل لما وقع في 7 أكتوبر/ شرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة أن وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات.

إضافة إلى ذلك، اعترف الجنود بتدمير البساتين والحقول الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة لزراعة محاصيلهم.

MENAFN07042025000205011050ID1109398293

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