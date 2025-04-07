إيران: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وفي رده على سؤال حول احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي الإثنين بطهران "لقد تم تسليم رسالة الرد الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ونحن بانتظار قرارها في هذا الشأن".

وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.

ووصف بقائي العرض الذي قدمته إيران لإجراء مفاوضات غير مباشرة بأنه "سخي ومسؤول".

وفي رده على التهديدات العسكرية ضد إيران، قال بقائي "نحن مستعدون لأي طارئ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية عملت على بناء قدراتها الدفاعية على مدى العقود الخمسة الماضية، و إذا تحققت التهديدات الموجهة لإيران، سوف تقابل برد فعل صارم من إيران".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة من موقع الندية وليس تحت التهديد، واعتبر تهديدات ترامب بأنها "لا تسيئ فقط إلى إيران، بل إلى العالم بأسره، ويتناقض مع دعوتهم إلى الحوار".

وهدّد ترامب الأحد الماضي بفرض عقوبات إضافية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أن واشنطن ستقرر بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على إيران بناءً على ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق أم لا.

وفي 12 آذار/ مارس الماضي، سلّم المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من ترامب، فيما ردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم 7 آذار/ مارس الماضي، ذكر ترامب أنه بعث رسالة إلى خامنئي قال فيها "آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".