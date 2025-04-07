إيران: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن

إيران: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن
وفي رده على سؤال حول احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي الإثنين بطهران "لقد تم تسليم رسالة الرد الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ونحن بانتظار قرارها في هذا الشأن".
وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.
ووصف بقائي العرض الذي قدمته إيران لإجراء مفاوضات غير مباشرة بأنه "سخي ومسؤول".
وفي رده على التهديدات العسكرية ضد إيران، قال بقائي "نحن مستعدون لأي طارئ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية عملت على بناء قدراتها الدفاعية على مدى العقود الخمسة الماضية، و إذا تحققت التهديدات الموجهة لإيران، سوف تقابل برد فعل صارم من إيران".
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة من موقع الندية وليس تحت التهديد، واعتبر تهديدات ترامب بأنها "لا تسيئ فقط إلى إيران، بل إلى العالم بأسره، ويتناقض مع دعوتهم إلى الحوار".
وهدّد ترامب الأحد الماضي بفرض عقوبات إضافية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ولفت إلى أن واشنطن ستقرر بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على إيران بناءً على ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق أم لا.
وفي 12 آذار/ مارس الماضي، سلّم المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من ترامب، فيما ردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم 7 آذار/ مارس الماضي، ذكر ترامب أنه بعث رسالة إلى خامنئي قال فيها "آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".
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