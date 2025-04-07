تشييع جثمان الطفل عمر ربيع شرق رام الله
وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد، وجاب شوارع ترمسعيا، وصولا إلى مسجد ومقبرة البلدة، لدفنه ومواراته الثرى، حاملين العلم الفلسطيني، مرددين الهتافات الغاضبة نصرة لشعبنا ونصرة لغزة.
واستُشهد ربيع مساء أمس، إذ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال وجودهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم وقد اعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.
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