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تشييع جثمان الطفل عمر ربيع شرق رام الله

تشييع جثمان الطفل عمر ربيع شرق رام الله

2025-04-07 08:14:01
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- شيعت جماهير شعبنا بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، جثمان الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد، وجاب شوارع ترمسعيا، وصولا إلى مسجد ومقبرة البلدة، لدفنه ومواراته الثرى، حاملين العلم الفلسطيني، مرددين الهتافات الغاضبة نصرة لشعبنا ونصرة لغزة.

واستُشهد ربيع مساء أمس، إذ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال وجودهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم وقد اعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.

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