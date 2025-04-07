  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

2025-04-07 08:14:01
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقال المواطن بسام جعافرة الذي يقطن المنطقة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة شعب البير بالمنطقة، وأخطرت بهدم 12 منزلا جميعها مأهولة بالسكان، وعدد منها مكون من عدة طوابق، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات جعافرة وقباجة.

وأضاف، أحد المنازل المخطرة منزلي المكون من ثلاثة طوابق وأقطنه برفقة عائلتي، موضحا أن أصحاب هذه المنازل يملكون إثبات ملكيتهم لها، وهي تبعد عدة كيلومترات عن مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في ترقوميا.

وناشد الجعافرة وأصحاب المنازل، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، التدخل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستعمريه، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف سرقتها لصالح توسيع المستعمرات.

MENAFN07042025000205011050ID1109398290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث