الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل
وقال المواطن بسام جعافرة الذي يقطن المنطقة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة شعب البير بالمنطقة، وأخطرت بهدم 12 منزلا جميعها مأهولة بالسكان، وعدد منها مكون من عدة طوابق، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات جعافرة وقباجة.
وأضاف، أحد المنازل المخطرة منزلي المكون من ثلاثة طوابق وأقطنه برفقة عائلتي، موضحا أن أصحاب هذه المنازل يملكون إثبات ملكيتهم لها، وهي تبعد عدة كيلومترات عن مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في ترقوميا.
وناشد الجعافرة وأصحاب المنازل، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، التدخل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستعمريه، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف سرقتها لصالح توسيع المستعمرات.
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