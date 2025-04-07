الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقال المواطن بسام جعافرة الذي يقطن المنطقة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة شعب البير بالمنطقة، وأخطرت بهدم 12 منزلا جميعها مأهولة بالسكان، وعدد منها مكون من عدة طوابق، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات جعافرة وقباجة.

وأضاف، أحد المنازل المخطرة منزلي المكون من ثلاثة طوابق وأقطنه برفقة عائلتي، موضحا أن أصحاب هذه المنازل يملكون إثبات ملكيتهم لها، وهي تبعد عدة كيلومترات عن مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في ترقوميا.

وناشد الجعافرة وأصحاب المنازل، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، التدخل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستعمريه، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف سرقتها لصالح توسيع المستعمرات.