9 5 تريليونات دولار خسائر البورصات العالمية نتيجة الرسوم الجمركية

9 5 تريليونات دولار خسائر البورصات العالمية نتيجة الرسوم الجمركية
كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن تراجعات الأسهم العالمية على مدار الثلاثة أيام الماضية قد بلغت نحو 9.5 تريليونات دولار، وذلك بعد تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يغير سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «سنجني أكثر من تريليون دولار خلال الفترة القصيرة القادمة من خلال الرسوم الجمركية التي فرضتها بالفعل، والتي أصبحت قيد التطبيق. الآن ما الذي سيحدث للسوق؟ لا أستطيع الجزم بذلك، لكن يمكنني الجزم بأن بلدنا أصبح أقوى بكثير، وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري تناول علاج من أجل التعافي».
وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، واصلت حالة الهلع الكبيرة وغير المسبوقة، سيطرتها على الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال تعاملات اليوم (الاثنين)، وذلك في ظل تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية التي فرضها على 180 دولة حول العالم، ما ينذر بـ «يوم دامي» جديد في بورصات العالم.
وتأثرا بهذه الحالة غير المسبوقة، أغلقت بورصة طوكيو على انهيار اقترب من 8%، حيث أنهى مؤشر «نيكاي» الرئيسي الجلسة على انخفاض بنسبة 7.82% عند 31136.58 نقطة، فيما خسر مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا 7.79%، مغلقا عند 2288.66 نقطة.
فيما سجلت بورصة سيول تراجعا بنسبة 5.6%، بتراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 5.57%، وأغلقت بورصة سيدني على تراجع 4.2%، وواصلت السوق انخفاضها في هونغ كونغ، بخسائر 13%، وشهد «شنغهاي 300» الصيني تراجع 8% مسجلا أسوأ أداء يومي منذ «كورونا»، وأغلقت بورصة تايبيه على تراجعات قياسية بنسبة 9.7%، هي الأعلى في تاريخها.
وسجلت الأسهم الأوروبية تراجعات حادة في بداية التعاملات اليوم، نتيجة المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، والرسوم المضادة التي يستهدف الاتحاد الأوروبي لإقرارها على الصادرات الأميركية.
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