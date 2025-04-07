9 5 تريليونات دولار خسائر البورصات العالمية نتيجة الرسوم الجمركية

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن تراجعات الأسهم العالمية على مدار الثلاثة أيام الماضية قد بلغت نحو 9.5 تريليونات دولار، وذلك بعد تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يغير سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «سنجني أكثر من تريليون دولار خلال الفترة القصيرة القادمة من خلال الرسوم الجمركية التي فرضتها بالفعل، والتي أصبحت قيد التطبيق. الآن ما الذي سيحدث للسوق؟ لا أستطيع الجزم بذلك، لكن يمكنني الجزم بأن بلدنا أصبح أقوى بكثير، وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري تناول علاج من أجل التعافي».

وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، واصلت حالة الهلع الكبيرة وغير المسبوقة، سيطرتها على الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال تعاملات اليوم (الاثنين)، وذلك في ظل تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية التي فرضها على 180 دولة حول العالم، ما ينذر بـ «يوم دامي» جديد في بورصات العالم.

وتأثرا بهذه الحالة غير المسبوقة، أغلقت بورصة طوكيو على انهيار اقترب من 8%، حيث أنهى مؤشر «نيكاي» الرئيسي الجلسة على انخفاض بنسبة 7.82% عند 31136.58 نقطة، فيما خسر مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا 7.79%، مغلقا عند 2288.66 نقطة.

فيما سجلت بورصة سيول تراجعا بنسبة 5.6%، بتراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 5.57%، وأغلقت بورصة سيدني على تراجع 4.2%، وواصلت السوق انخفاضها في هونغ كونغ، بخسائر 13%، وشهد «شنغهاي 300» الصيني تراجع 8% مسجلا أسوأ أداء يومي منذ «كورونا»، وأغلقت بورصة تايبيه على تراجعات قياسية بنسبة 9.7%، هي الأعلى في تاريخها.

وسجلت الأسهم الأوروبية تراجعات حادة في بداية التعاملات اليوم، نتيجة المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، والرسوم المضادة التي يستهدف الاتحاد الأوروبي لإقرارها على الصادرات الأميركية.