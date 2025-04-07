المشاري إنشاء المدن العمالية لمعالجة أوضاع الجليب

المشاري إنشاء المدن العمالية لمعالجة أوضاع الجليب
بداح العنزي
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على أن معالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ تكمن في الإسراع بإنشاء المدن العمالية.
جاء ذلك خلال جولة الوزير المشاري بمشاركة محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ورئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي ومدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور.
من جانبه، اعتبر محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر أن منطقة جليب الشيوخ «كئيبة وكأنها ليست من مناطق الكويت الأخرى، وتحتاج إلى إزالة وليس تصليح لأنها تسيء إلى الكويت خصوصا أنه يحيط بها المطار الدولي وستاد جابر وجامعة الكويت».
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