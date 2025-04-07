المشاري إنشاء المدن العمالية لمعالجة أوضاع الجليب

بداح العنزي

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على أن معالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ تكمن في الإسراع بإنشاء المدن العمالية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير المشاري بمشاركة محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ورئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي ومدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور.

من جانبه، اعتبر محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر أن منطقة جليب الشيوخ «كئيبة وكأنها ليست من مناطق الكويت الأخرى، وتحتاج إلى إزالة وليس تصليح لأنها تسيء إلى الكويت خصوصا أنه يحيط بها المطار الدولي وستاد جابر وجامعة الكويت».