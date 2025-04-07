السيسي توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين
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الرئيس الفرنسي: يجب استئناف مفاوضات غزة دون تأخير
ماكرون يعلن التوقيع على اتفاق للشراكة الإستراتيجية مع مصر
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في غزة». وأضاف: توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين.
وتابع السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي في القاهرة: أكدنا على ضرورة تفادي السفن قطع مسافات أطول نتيجة الهجمات في باب المندب بسبب الحرب على غزة.
وقال إن المباحثات مع نظيره الفرنسي تناولت استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وسبل دفعها قدما في كافة المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك بقصر الاتحادية: «شددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي الذي سيعقد اليوم لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتفقنا على أهمية تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر».
من جهته، أشاد ماكرون «بجهود مصر في الوساطة بشأن غزة».
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي: يجب استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير، منددا باستئناف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأكد ماكرون أن «مصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة».
وتابع: «أود أن أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظروف إقليمية متدهورة وبينما هناك تحديات يواجهها الاقتصاد المصري، فرنسا ستستمر في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية، ولقد كان لنا حوار مطول مع سيادة الرئيس صباحا وسمح لنا بالتطرق لمجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي».
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