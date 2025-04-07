السيسي توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين



الرئيس الفرنسي: يجب استئناف مفاوضات غزة دون تأخير ماكرون يعلن التوقيع على اتفاق للشراكة الإستراتيجية مع مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في غزة». وأضاف: توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين.

وتابع السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي في القاهرة: أكدنا على ضرورة تفادي السفن قطع مسافات أطول نتيجة الهجمات في باب المندب بسبب الحرب على غزة.

وقال إن المباحثات مع نظيره الفرنسي تناولت استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وسبل دفعها قدما في كافة المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك بقصر الاتحادية: «شددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي الذي سيعقد اليوم لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتفقنا على أهمية تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر».

من جهته، أشاد ماكرون «بجهود مصر في الوساطة بشأن غزة».

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي: يجب استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير، منددا باستئناف العمليات الإسرائيلية في غزة.

وأكد ماكرون أن «مصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة».

وتابع: «أود أن أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظروف إقليمية متدهورة وبينما هناك تحديات يواجهها الاقتصاد المصري، فرنسا ستستمر في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية، ولقد كان لنا حوار مطول مع سيادة الرئيس صباحا وسمح لنا بالتطرق لمجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي».