قمة ثلاثية مصرية - فرنسية - أردنية في القاهرة

قمة ثلاثية مصرية - فرنسية - أردنية في القاهرة
القاهرة - خديجة حمودة
انطلقت أعمال القمة الثلاثية المصرية - الفرنسية - الأردنية المشتركة بقصر الاتحادية في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقبيل انطلاق القمة الثلاثية، توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي الصورة التذكارية التي جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
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