قمة ثلاثية مصرية - فرنسية - أردنية في القاهرة

القاهرة - خديجة حمودة

انطلقت أعمال القمة الثلاثية المصرية - الفرنسية - الأردنية المشتركة بقصر الاتحادية في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقبيل انطلاق القمة الثلاثية، توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي الصورة التذكارية التي جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.