رئيس مجلس النواب يهنىء جمعية الصحفيين البحرينية بـ (اليوبيل الفضي) وذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالدور الوطني، الإعلامي المهني، الذي تقوم به جمعية الصحفيين البحرينية طوال مسيرتها الحافلة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع منتسبي الجمعية، بمناسبة احتفال الجمعية باليوبيل الفضي، وذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسها.

وأكد المكانة الرفيعة للصحافة الوطنية بتاريخها العريق، وإسهاماتها المتميزة في تنوير الرأي العام وإبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين، وكونها منصة حيوية ومعبرة لنبض المجتمع، ودور جمعية الصحفيين البحرينية في الارتقاء بالقدرات الإعلامية وتأهيل الكوادر الصحفية، وأداء الرسالة الصحفية ذات الأمانة والموضوعية والمصداقية.

كما أعرب عن بالغ الاعتزاز لجهود جمعية الصحفيين البحرينية، داخل وخارج البلاد، والتمثيل الوطني المشرف لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، والتعاون البارز مع المؤسسات الصحفية الخليجية والعربية، في الدفاع عن القضايا المحورية، ورفع الوعي العام للحفاظ على الثوابت والهوية الأصيلة.

وأضاف أن مجلس النواب يثمن دور جمعية الصحفيين البحرينية والصحافة الوطنية، ويؤكد مساندته لدورها في دعم الجهود الوطنية، باعتبارها شريك فاعل في العمل الوطني والبرلماني، ونقل أعمال السلطة التشريعية للمجتمع، والتعبير عن تطلعات الوطن والمواطنين.

متمنيًا لجمعية الصحفيين البحرينية وكافة منتسبيها بدوام التوفيق والنجاح وأداء الرسالة الوطنية النبيلة.