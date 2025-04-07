رئيس مجلس النواب يهنىء جمعية الصحفيين البحرينية بـ (اليوبيل الفضي) وذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسها

رئيس مجلس النواب يهنىء جمعية الصحفيين البحرينية بـ (اليوبيل الفضي) وذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسها
وهنأ رئيس مجلس النواب، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع منتسبي الجمعية، بمناسبة احتفال الجمعية باليوبيل الفضي، وذكرى مرور 25 عامًا على تأسيسها.
وأكد المكانة الرفيعة للصحافة الوطنية بتاريخها العريق، وإسهاماتها المتميزة في تنوير الرأي العام وإبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين، وكونها منصة حيوية ومعبرة لنبض المجتمع، ودور جمعية الصحفيين البحرينية في الارتقاء بالقدرات الإعلامية وتأهيل الكوادر الصحفية، وأداء الرسالة الصحفية ذات الأمانة والموضوعية والمصداقية.
كما أعرب عن بالغ الاعتزاز لجهود جمعية الصحفيين البحرينية، داخل وخارج البلاد، والتمثيل الوطني المشرف لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، والتعاون البارز مع المؤسسات الصحفية الخليجية والعربية، في الدفاع عن القضايا المحورية، ورفع الوعي العام للحفاظ على الثوابت والهوية الأصيلة.
وأضاف أن مجلس النواب يثمن دور جمعية الصحفيين البحرينية والصحافة الوطنية، ويؤكد مساندته لدورها في دعم الجهود الوطنية، باعتبارها شريك فاعل في العمل الوطني والبرلماني، ونقل أعمال السلطة التشريعية للمجتمع، والتعبير عن تطلعات الوطن والمواطنين.
متمنيًا لجمعية الصحفيين البحرينية وكافة منتسبيها بدوام التوفيق والنجاح وأداء الرسالة الوطنية النبيلة.
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