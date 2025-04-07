هيئة تنظيم سوق العمل: 1,078 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 16 مخالفًا خلال أسبوعين

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هيئة تنظيم سوق العمل: 1,078 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 16 مخالفًا خلال أسبوعين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,078حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 5 أبريل 2025، وأسفرت عن ضبط 26 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 16 مخالفًا.
وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1,065 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 13 حملة تفتيشية مشتركة، منها 5 حملات في محافظة العاصمة، وحملتين في كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية، إلى جانب 4 حملات في المحافظة الشمالية، منوهةً بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وقيادة خفر السواحل، والمجلس الأعلى للبيئة، وبلدية المنطقة الجنوبية.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.
وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1,065 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 13 حملة تفتيشية مشتركة، منها 5 حملات في محافظة العاصمة، وحملتين في كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية، إلى جانب 4 حملات في المحافظة الشمالية، منوهةً بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وقيادة خفر السواحل، والمجلس الأعلى للبيئة، وبلدية المنطقة الجنوبية.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.
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