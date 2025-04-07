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هيئة تنظيم سوق العمل: 1,078 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 16 مخالفًا خلال أسبوعين

هيئة تنظيم سوق العمل: 1,078 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 16 مخالفًا خلال أسبوعين

2025-04-07 08:07:03
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,078حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 5 أبريل 2025، وأسفرت عن ضبط 26 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 16 مخالفًا.

وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1,065 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 13 حملة تفتيشية مشتركة، منها 5 حملات في محافظة العاصمة، وحملتين في كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية، إلى جانب 4 حملات في المحافظة الشمالية، منوهةً بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وقيادة خفر السواحل، والمجلس الأعلى للبيئة، وبلدية المنطقة الجنوبية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.

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