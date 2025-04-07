تصريح جديد من الكرملين بشأن الهدنة مع أوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) قال الكرملين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يؤيد فكرة وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكن هناك "مسائل كثيرة" يفترض أن يتم حلّها قبل أي هدنة.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين موسكو وكييف، لكن إدارته لم تتمكن من تحقيق اختراق رغم محادثات منفصلة مع الجانبين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "بوتين يؤيد اتفاقا لوقف إطلاق النار لكن ما زال هناك مسائل عالقة، مسائل كثيرة لم تحل مرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على السيطرة على العديد من الجماعات المتطرفة وبخطط لزيادة العسكرة" في أوكرانيا.

في الأثناء، أعرب ترامب عن استيائه إزاء بطء وتيرة المحادثات، وقال لشبكة إن بي سي في مارس إنه "غاضب" من بوتين.

وقال لصحافيين الأحد "نحن نتحدث مع روسيا. نريدهم أن يتوقفوا".

وفي مارس الماضي، رفض بوتين اقتراحا أميركيا أوكرانيا مشتركا بوقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مشروط، في حين اشترط الكرملين الموافقة على الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة في البحر الأسود برفع الغرب بعض العقوبات.