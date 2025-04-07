سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك السويد

MENAFN - Al-Bayan) قدمت سعادة غسق شاهين سفيرة الإمارات لدى مملكة السويد، أوراق اعتمادها إلى جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الملكي في ستوكهولم.

ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى جلالته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وقد رحّب الملك كارل السادس عشر بسعادة السفيرة، متمنياً لها التوفيق في مهامها، وأعرب عن تقديره لجهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على الالتزام المشترك بين البلدين في هذا الشأن.

وأعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى ستوكهولم وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.