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ترامب: على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة

ترامب: على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة

2025-04-07 08:02:00
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة".

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