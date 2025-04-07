ترامب: على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة

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ترامب: على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة".
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