عروض ختام كأس دبي العالمي تسجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس

MENAFN - Al-Bayan) ">سجل العرض الختامي لأمسية النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي، التي أقيمت مساء أمس الأول على مضمار "ميدان"، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، عن فئة "أكبر شاشة عرض طائرة بتقنية LED في العالم"، باستخدام 5,983 طائرة بدون طيار "درونز".

وشهد العرض، الذي حضره أكثر من 60 ألف متفرج، مشاهد بصرية مميزة استمرت نحو 20 دقيقة، مزجت بين أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة، والليزر، والمؤثرات الضوئية، والألعاب النارية، لتشكل عرضاً فنياً متكاملاً جمع بين الإبهار البصري والرسائل الثقافية.

وتضمن العرض مجسمات ثلاثية الأبعاد في السماء، بينها صور ضخمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى جانب مشاهد متحركة لخيول وكأس البطولة.

ووفقاً لموسوعة "جينيس"، فقد نجح نادي دبي لسباق الخيل في تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد، بعدما شكّلت الطائرات عرضًا بصريًا فريدًا من نوعه، يُظهر صورًا ومقاطع فيديو بجودة تضاهي الشاشات التجارية التقليدية، ما يعكس التقدّم التكنولوجي والإبداع الفني في تقديم العروض الجوية.

وكان النادي قد سجل في النسخة الماضية من البطولة رقمًا قياسيًا باستخدام 4,000 طائرة بدون طيار، إلى جانب رقمين إضافيين عن "أكبر مجسم جوي للكأس" و"أكبر شعار جوي"، ليؤكد مجددًا هذا العام مكانته الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة لإثراء الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتخللت العروض رسائل وجدانية وثقافية عبرت عن رمزية الخيل في المجتمع الإماراتي، باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية، ومصدر فخر واعتزاز.

واختُتم العرض برسالة للجمهور جاء فيها: "نراكم في العام المقبل: الذكرى الـ30 لكأس دبي العالمي".