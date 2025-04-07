الأمطار تعرقل جهود التعافي في ميانمار مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 3500 قتيل

الأمطار تعرقل جهود التعافي في ميانمار مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 3500 قتيل
وتم الإبلاغ عن معظم الضحايا في مدينة ماندالاي ومحيطها، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم تأكيد أكثر من 2100 حالة وفاة.
وتعرضت جهود الإغاثة لعرقلة شديدة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المستمرة، التي ألحقت أضرارا بالخيام والمرافق الطبية المؤقتة التي أقامتها فرق الإغاثة الدولية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تزايد مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب موسم الأمطار.
وأعلنت السلطات انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وتحويل التركيز إلى عمليات التعافي وإزالة آثار الدمار الناجم عن الزلزال. وتشير التقارير إلى اكتظاظ المشارح ، حيث تُجرى عمليات حرق جماعي للجثث في أماكن مفتوحة.
وفي العديد من أماكن منطقة الكارثة، تفوح رائحة الجثث المتعفنة في الهواء بشكل كثيف، مما يجعل من الصعب على عمال الإغاثة والسكان البقاء في تلك الأماكن.
وقد أدى استمرار الهزات الارتدادية إلى جعل الكثيرين يخشون بشدة من العودة إلى منازلهم، مما اضطرهم للنوم في العراء.
ويزداد الوضع سوءا جراء الهزات الارتدادية المتكررة وانقطاع الإنترنت، مما يؤدي إلى استمرار تعطيل الاتصالات وتنسيق عمليات الإغاثة.
ولا يزال الوضع الإنساني مأساويا، لا سيما بالنسبة للفئات المعرضة للخطر في البلاد التي تعاني من الصراعات.
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