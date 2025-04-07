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الأمطار تعرقل جهود التعافي في ميانمار مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 3500 قتيل

الأمطار تعرقل جهود التعافي في ميانمار مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 3500 قتيل

2025-04-07 06:15:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">أفادت احصاءات أصدرتها الحكومة العسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار وبلغت قوته 7ر7 درجات، قبل 10 أيام،إلى ما لا يقل عن 3514 شخصا، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن معظم الضحايا في مدينة ماندالاي ومحيطها، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم تأكيد أكثر من 2100 حالة وفاة.

وتعرضت جهود الإغاثة لعرقلة شديدة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المستمرة، التي ألحقت أضرارا بالخيام والمرافق الطبية المؤقتة التي أقامتها فرق الإغاثة الدولية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تزايد مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب موسم الأمطار.

وأعلنت السلطات انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وتحويل التركيز إلى عمليات التعافي وإزالة آثار الدمار الناجم عن الزلزال. وتشير التقارير إلى اكتظاظ المشارح ، حيث تُجرى عمليات حرق جماعي للجثث في أماكن مفتوحة.

وفي العديد من أماكن منطقة الكارثة، تفوح رائحة الجثث المتعفنة في الهواء بشكل كثيف، مما يجعل من الصعب على عمال الإغاثة والسكان البقاء في تلك الأماكن.

وقد أدى استمرار الهزات الارتدادية إلى جعل الكثيرين يخشون بشدة من العودة إلى منازلهم، مما اضطرهم للنوم في العراء.

ويزداد الوضع سوءا جراء الهزات الارتدادية المتكررة وانقطاع الإنترنت، مما يؤدي إلى استمرار تعطيل الاتصالات وتنسيق عمليات الإغاثة.

ولا يزال الوضع الإنساني مأساويا، لا سيما بالنسبة للفئات المعرضة للخطر في البلاد التي تعاني من الصراعات.

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