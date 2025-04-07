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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر

2025-04-07 06:14:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، متوجها إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات الخطيرة في غزة.


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