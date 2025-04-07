شاهد جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم بحضور النجوم
ونشر نيشان مجموعة صورة من الزفاف، بالإضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات غناء "السوبر ستار" أغنيته "قلبي عشقها"، في حفل الزفاف الذي أدخل الفرح مجدداً إلى عائلة الفنان السوري، عقب مأساة وفاة وديع جورج وسوف في مطلع عام 2023، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ودخوله في غيبوبة ثم وفاته، عقب عملية تكميم معدة.
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