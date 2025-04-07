شاهد جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم بحضور النجوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل "سلطان الطرب" جورج وسوف أمس (السبت) بزفاف نجله حاتم وسوف وليا برخيا في حفل أحياه الفنان اللبناني راغب علامة، بحضور أقارب العروسين ومجموعة من الأصدقاء المقربين، على غرار الإعلامية أنابيلا هلال برفقة زوجها نادر صعب، والإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.



ونشر نيشان مجموعة صورة من الزفاف، بالإضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات غناء "السوبر ستار" أغنيته "قلبي عشقها"، في حفل الزفاف الذي أدخل الفرح مجدداً إلى عائلة الفنان السوري، عقب مأساة وفاة وديع جورج وسوف في مطلع عام 2023، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ودخوله في غيبوبة ثم وفاته، عقب عملية تكميم معدة.

لها