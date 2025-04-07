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البرلمان العربي يقدم تعديلات على مشروع قرار بشأن حل الدولتين

البرلمان العربي يقدم تعديلات على مشروع قرار بشأن حل الدولتين

2025-04-07 06:14:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم البرلمان العربي عددا من التعديلات على مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء مشروع القرار تحت عنوان "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، حيث قال عضو البرلمان العربي النائب علي الخلايلة، إن مشروع القرار جاء متواضعا في تناوله لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار رفضا وإدانة صريحة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة عدم المساواة بين الجلاد والضحية.
وطالب بضرورة أن يتم مراجعة النص صراحة في مشروع القرار على تجريم أي أفعال تؤدي إلى أو تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وأن يدعم مشروع القرار الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، لأننا أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني يفتقدون أبسط مقومات الحياة، لأننا لسنا بصدد نزاع كما يشير مشروع القرار، وإنما أمام حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يشنها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء.
بترا


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